El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acude a Es la Mañana de Federico, de esRadio, para analizar el trascendental momento político que vive España. Feijóo es entrevistado por Federico Jiménez Losantos una semana después de que Pedro Sánchez decidiera adelantar las elecciones al 29 de noviembre tras no lograr aprobar los decretos de vivienda en el Congreso.

La entrevista llega además tras la cita del 12 de octubre, en cuyos corrillos Sánchez confirmó que buques de guerra entraron en aguas de Ceuta en los días de la invasión.