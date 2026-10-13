El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acude a Es la Mañana de Federico, de esRadio, para analizar el trascendental momento político que vive España. Feijóo es entrevistado por Federico Jiménez Losantos una semana después de que Pedro Sánchez decidiera adelantar las elecciones al 29 de noviembre tras no lograr aprobar los decretos de vivienda en el Congreso.
La entrevista llega además tras la cita del 12 de octubre, en cuyos corrillos Sánchez confirmó que buques de guerra entraron en aguas de Ceuta en los días de la invasión.
"Hay una cuestión que diferencia una política de otra: lo primero que hice fue reservar un crédito para conservar las carreteras de Galicia. Hoy se da el mismo caso práctico. Nunca hemos visto unas carreteras peor conservadas que en los últimos ocho años", explica Alberto Núñez-Feijóo. "Las vías y las autovías están en su peor momento de la historia con la mayor recaudación de impuestos de la historia. ¿Dónde está ese dinero?", explica.
"Lo que el Gobierno ha hecho este Gobierno son medidas populistas. Ha hecho una política absolutamente especulativa", explica. "Hay un lugar especialmente claro: Cataluña. Se han retirado un 40% las viviendas y hay un caos", comenta. "La propuesta es incrementar la oferta", señala.
"Lo que estamos observando en estos años es una frivolidad en los asuntos de Estado", explica Feijóo. Núñez-Feijóo insiste en la necesidad de tener una relación de "respeto y lealtad", pero, a la vez, "firmeza". Asimismo, subraya la importancia de explicar en la Unión Europea que la invasión a Ceuta supone una agresión a toda la Unión.
Alberto Núñez Feijóo afirma: "Yo no voy a amnistiar al sanchismo". Al mismo tiempo, recuerda la "falta de respeto" del sanchismo hacia las instituciones y la nación. Acusa, además, de no "garantizar la seguridad".
"Fueron días muy difíciles. Irte de vacaciones es una falta de respeto", señala. "Si Marruecos no aborta esa operación lo lógico es desplegar el Ejército en la frontera para garantizar al integridad de nuestro país", añade.
Federico Jiménez Losantos recuerda los "compromisos personales" de Alberto Núñez-Feijóo. El primero: arrojar luz sobre la cloaca del PSOE, que trató de matar a la juez Biedma . El segundo: echar a los invasores de Ceuta y llevar al Ejército a la ciudad autónoma. Más aún cuando se ha desvelado que buques de guerra de Marruecos entraron en aguas de Ceuta.
Feijóo llega a la entrevista tras celebrar este fin de semana su primer mitin de precampaña junto a Ayuso y Almeida y tras acudir al desfile del 12-O. En los corrillos de la recepción, afirmó ante los periodistas que su partido esté muy "enchufado" de cara al 29 de noviembre, e incluso espera que siga yendo "de menos a más".
El líder del PP acude a los estudios de esRadio una semana después del adelanto electoral.