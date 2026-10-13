EN DIRECTO | Entusiasmo en las calles de Ceuta ante la presencia de los Reyes

Los Reyes acuden este martes y miércoles Ceuta y Melilla en una visita histórica que llega dos meses y medio después de la invasión y cuando la situación en la ciudad autónoma sigue muy lejos de volver a la normalidad.

El recorrido de los monarcas en Ceuta se inicia con una visita al Ayuntamiento de la ciudad, donde serán recibidos por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas y diputados de la Asamblea autonómica. Felipe VI mantendrá un encuentro en el interior del Palacio Autonómico con el presidente ceutí, justo en el mismo lugar donde fue recibido su padre, Juan Carlos I, el 5 de noviembre de 2007.

Por la tarde, los monarcas visitan el colegio de educación infantil y primaria de Vicente Aleixandre y el cementerio musulmán de Sidi Embarek para asistir a un acto ecuménico en recuerdo de los fallecidos en el mar los días 30 y 31 de julio. Los monarcas celebrarán a las 19 horas un encuentro con una amplia representación de la sociedad ceutí y dormirán en la ciudad, un hecho que nunca ha ocurrido en democracia. El martes se desplazan a Melilla.

La visita ha despertado una enorme expectación e ilusión entre los vecinos de las ciudades autónomas, que están viviendo complicadísimos momentos en Ceuta. Desde primera hora del día muchos ciudadanos aguardan a la llegada de los Reyes al Ayuntamiento y también hay concentraciones de ciudadanos en las principales calels de la ciudad.

Ceuta ha amanecido cubierta de banderas de España, que además de en las vallas colocadas por las autoridades están colgadas en muchos balcones y ventanas. También las portan muchos de los ciudadanos que quieren recibir así a los monarcas.