EN DIRECTO | Entusiasmo en las calles de Ceuta ante la presencia de los Reyes

Los Reyes acuden este martes y miércoles Ceuta y Melilla en una visita histórica que llega dos meses y medio después de la invasión y cuando la situación en la ciudad autónoma sigue muy lejos de volver a la normalidad.
El recorrido de los monarcas en Ceuta se inicia con una visita al Ayuntamiento de la ciudad, donde serán recibidos por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas y diputados de la Asamblea autonómica. Felipe VI mantendrá un encuentro en el interior del Palacio Autonómico con el presidente ceutí, justo en el mismo lugar donde fue recibido su padre, Juan Carlos I, el 5 de noviembre de 2007.
Por la tarde, los monarcas visitan el colegio de educación infantil y primaria de Vicente Aleixandre y el cementerio musulmán de Sidi Embarek para asistir a un acto ecuménico en recuerdo de los fallecidos en el mar los días 30 y 31 de julio. Los monarcas celebrarán a las 19 horas un encuentro con una amplia representación de la sociedad ceutí y dormirán en la ciudad, un hecho que nunca ha ocurrido en democracia. El martes se desplazan a Melilla.
La visita ha despertado una enorme expectación e ilusión entre los vecinos de las ciudades autónomas, que están viviendo complicadísimos momentos en Ceuta. Desde primera hora del día muchos ciudadanos aguardan a la llegada de los Reyes al Ayuntamiento y también hay concentraciones de ciudadanos en las principales calels de la ciudad.
Ceuta ha amanecido cubierta de banderas de España, que además de en las vallas colocadas por las autoridades están colgadas en muchos balcones y ventanas. También las portan muchos de los ciudadanos que quieren recibir así a los monarcas.
A su llegada, el presidente Juan Jesús Vivas, ha entregado a Felipe VI el aleo de Ceuta. Se trata de un bastón de mando tradicional del Comandante General de la ciudad autónoma, y que es un símbolo histórico de la defensa de la ciudad.
Don Felipe y doña Letizia entraran en el Palacio de la Asamblea, donde mantendrán una reunión de trabajo con el Consejo de Gobierno local, con su presidente Juan Jesús Vivas a la cabeza. Durante este encuentro, recibirán las llaves de la ciudad de la ciudad.
Emoción, saludos, muchos selfies con niños que han acudido con sus profesores, firma de autógrafos o mensajes de "no nos dejen solos" son los mensajes que más se escuchan en la Gran Vía de Ceuta.
Don Felipe y doña Letizia saludan al público, cada uno desde una acera del exterior del Palacio de la Asamblea. Mientras doña Letizia está acompañada de sus escoltas, el Rey lo hace con el presidente Juan Jesús Vivas y el ministro Ángel Víctor Torres.
Es un día histórico para Ceuta, y los ceutíes han recibido la los Reyes con mucha expectación. Desde el 5 de noviembre de 2007 no recibían la visita de un jefe del Estado. Nada más llegar ha recogido el bastón de mando, del que se ha desprendido para poder saludar.
Los Reyes son recibidos en un auténtico baño de multitudes mientras saludan al público. Durante los saludos se repiten cánticos como "Yo soy español, español, español" o "un caballa nunca se rinde"
Los miembros de la Corporación local, con su presidente Juan Jesús Vivas a la cabeza, esperan a los Reyes mientras que el público que abarrota la Gran Vía no deja de corear "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende"
Los ciudadanos de la ciudad autónoma han colocado carteles debido a la visita de los Reyes a la ciudad: "Ceuta no es una excepción: es España".
Los Reyes han abandonado el helipuerto de Ceuta y se dirigen, en un vehículo que porta el guión de S.M. el Rey, hacia la Plaza de África de Ceuta. Los ceutíes podrán seguir el trayecto de Felipe VI y Letizia, desde el helipuerto al Palacio, gracias a una pantalla grande instalada junto al Ayuntamiento. En estos momentos, los miembros de la Corporación local esperan en el exterior del edificio, la llegada de los Reyes.
La bandera de Ceuta ondea este martes en las sedes de las Cámaras de Comercio de numerosos puntos de España. Un gesto de apoyo a la ciudad autónoma ante la invasión de ilegales que padece desde finales de julio, coincidiendo con la visita de los reyes.
A las 12:15 minutos, 15 minutos antes del horario previsto, Don Felipe y Doña Letizia han aterrizado el helipuerto de Ceuta, entre grandes medidas de seguridad. Desde ahí, en un vehículo se dirigirán hacia la Gran Vía.
Felipe VI se convierte en el primer Rey de España que pernoctará en Ceuta, concretamente en el Parador. En la última visita de Don Juan Carlos y Doña Sofía, en 2007, tuvieron que dormir en Málaga. Las anteriores visitas reales, lo hicieron en el barco que les había trasladado hasta la ciudad.
Los Reyes llegarán a las 12:30 al Palacio de la Asamblea de Ceuta. Frente a este lugar, se encuentra el monumento a los soldados españoles "muertos gloriosamente" en la guerra de África. Este lugar fue donde los ceutíes encendieron velas con imágenes de vírgenes y santos el 30 de julio. Todavía se pueden leer mensajes como el de "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".
Desde antes de las 9 de la mañana, los ceutíes se agolpan tras las vallas que delimitan el recorrido que realizarán los reyes para poder verlos de cerca.
"La visita de los Reyes trae esperanza a un lugar que necesita mucho de la esperanza. Por tanto, nuestro agradecimiento a los Reyes, junto con nuestro cariño", ha señalado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una entrevista. Vivas ha recordado que todavía hay en la ciudad cerca de 15.000 personas de las más de 80.000 que entraron los pasados 30 y 31 de julio procedentes de Marruecos. Una cifra que Vivas ha reiterado que supone el 20 por ciento de toda la población ceutí.
"Por tanto, Ceuta sigue viviendo una situación absolutamente insostenible", ha apuntando Vivas, recordando que los vecinos viven "en vilo" al no saber "cuándo va a terminar" la situación.
Los reyes iniciarán su recorrido a las 12:30 horas con una visita al Ayuntamiento de la ciudad autónoma, donde serán recibidos por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas (PP), acompañado por su equipo de Gobierno y los diputados de la Asamblea autonómica. Felipe VI mantendrá un encuentro en el primer edil justo en el mismo lugar donde fue recibido su padre, Juan Carlos I, el 5 de noviembre de 2007.
Los monarcas visitan este 13 y 14 de octubre las ciudades autónomas por primera vez, con la novedad de que dormirán en Ceuta. Así fueron las otras visitas reales a Ceuta y Melilla, de Alfonso XII a la de Juan Carlos I en 2007.
Las banderas de España lucen en la mayoría de los balcones y ventanas y en las vallas en el centro de la ciudad. Muchos vecinos se concentran en los aledaños de la Plaza de África y de la Gran Vía, las dos principales calles de acceso al Ayuntamiento, que están valladas y bajo unas fuertes medidas de seguridad tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.
Varios grupos de ciudadanos ya aguardan a las puertas del Ayuntamiento de Ceuta la llegada de los reyes, prevista para las 12:30 horas de esta mañana, con la intención de estar lo más cerca posible de Felipe VI y Letizia.