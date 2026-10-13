Feijóo defiende la unidad de la derecha: "Vox no es nuestro enemigo; nuestro adversario son las políticas de Sánchez"

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre serán decisivas, porque si el bloque de la derecha consigue sumar los escaños suficientes para formar un nuevo Gobierno será el final del sanchismo tras más de ocho años en los que el PSOE ha recurrido a la crispación, la polarización, la degradación institucional y económica del país, así como a los pactos con los separatistas y la extrema izquierda, con el único objetivo de conservar el poder.

Por ello, los partidos de la derecha no pueden permitirse volver a confrontar entre ellos, como ya ocurrió en las pasadas elecciones de 2023. De ello es consciente el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha explicado en una entrevista en Es la Mañana de Federico que el principal objetivo de la derecha debe ser poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez.

Al respecto, Feijóo ha destacado la total legitimidad democrática de Vox en la medida en que es la "tercera fuerza política de nuestro país", incidiendo además en que el cambio político en España pasa por el respeto de los resultados electorales y el respeto y la lealtad hacia la formación que lidera Santiago Abascal. "Si el objetivo del PP y de Vox es producir un cambio en España tenemos que ser consecuentes con ello", ha señalado.

"Con Vox, ni cordón sanitario, ni cordón umbilical", ha aseverado Feijóo durante la entrevista. De esta forma, ha explicado que son partidos distintos, incidiendo además en la diferente experiencia de gobierno entre ambos partidos. En este sentido, ha recordado que "hay un documento marco que está funcionando" y ha destacado que, por ejemplo, en Castilla y León van a presentar un nuevo presupuesto conjuntamente con Vox. "Tenemos ese compromiso, que es mejorar la situación política, y eso pasa por un cambio de Gobierno", ha defendido.

En cualquier caso, también ha querido explicar que "pretendo tener los votos suficientes en el entorno del PP para hacer lo que tengo que hacer, hacerlo bien y hacerlo más rápido". Así, ha señalado que "cuanta más solidez y mayor respaldo parlamentario tenga el PP será más fácil".

Ahora bien, cabe destacar que durante la entrevista Feijóo ha querido dejar claro que "Vox no es nuestro enemigo, no es nuestro adversario; nuestro adversario son las políticas de Sánchez y sus socios", subrayando que "cuando uno se confunde de prioridades, se pierde". De esta forma, ha asegurado que "no me voy a confundir de prioridades", enfatizando que "el cambio político en España está por encima del PP y del candidato del PP".