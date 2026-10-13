La juez Biedma pide a Pedraz que llame a declarar como testigo a la líder del clan de los Rocho

La juez que instruyó el caso David Sánchez, Beatriz Biedma, ha pedido al magistrado Santiago Pedraz que llame a declarar como testigo a Cintia Rocho, del clan del narcotráfico de Badajoz que se negó a prestarse a "eliminar" a la magistrada instructora.

Biedma declaró ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que se sintió perseguida en los meses que coincidían con las actuaciones de las cloacas. En concreto, relató varias situaciones en las que personas que no conocía estaban preguntando por ella. Una de estas fue que alguien se hizo pasar por su hermano, sin tener ella ningún hermano varón, para preguntar por sus hijos en el colegio. Además, explicó que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le aseguraron haber sufrido presiones por parte de sus superiores, por lo que les tuvo que pedir que no les informaran a ellos y solo trasladaran la información a los Juzgados de Badajoz.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la juez Biedma pide la declaración como testigo de Cintia Rocho, que ha expresado tanto ante la UCO como ante los medios de comunicación que fue contactada por Sáenz de Tejada —socio de Leire Díez en Badajoz— para "eliminar" a la juez. De hecho, la juez ha pedido a Pedraz que acuerde la declaración como investigado de Sáenz de Tejada, que habría organizado la presunta persecución a Biedma y habría contactado con los Rocho en busca de que el clan del narcotráfico interviniera físicamente contra Biedma: "A palos aprende el burro".

La magistrada instructora ha pedido también la declaración como testigos de los abogados Ángel Martín Carillo y Juan José Collado Barriga, que habrían sido contactados por Sáenz de Tejada en el marco de esta cruzada que el exmagistrado y socio de Leire Díez tenía contra ella. Por último, pide como testigo al empresario condenado por fraude de hidrocarburos Joaquín Parra, con el que se habrían reunido Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Sáenz de Tejada con el objetivo de intervenir en la instrucción de Biedma.

Biedma solicita al magistrado que instruye el caso de las cloacas del PSOE que le haga llegar numerosa documentación que obra en la causa como las denuncias promovidas por Sáenz de Tejada en su contra ante la Fiscalía; las quejas formuladas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y su intento de personación contra Biedma en una de esas denuncias, así como la recusación que promovió Sáenz de Tejada.

La declaración de los Rocho es "imprescindible"

La juez Biedma considera que es necesario agendar cuanto antes la declaración de Cintia Rocho y los demás testigos solicitados para investigar hasta qué punto llegó Sáenz de Tejada, supuestamente coordinado con las cloacas del PSOE, para intentar "eliminarla". "La declaración de los testigos Cintia Rocho, Ángel Martín, Juan José Collado y Joaquín Parra se considera imprescindible para ratificar sus manifestaciones y aclarar extremos relevantes sobre las reuniones de Tarifa, la coordinación del grupo, la utilización de perfiles falsos, los seguimientos, las proposiciones de violencia física y la finalidad de las actuaciones dirigidas contra la perjudicada", asevera el escrito.

Del mismo modo, argumenta que la declaración del exmagistrado "resulta nuclear para esclarecer su rol, sus contactos, la finalidad de sus actuaciones y su participación en la presunta organización criminal". Es más, destaca que su acción primigenia contra Biedma por una animadversión personal anterior fue el motivo por el que Leire Díez decidió "reclutarlo" en la estructura de las cloacas socialistas.

"La gravedad de las proposiciones para que se cometieran actos de violencia física, incluyendo la afirmación de que 'había que eliminarla', exige su declaración inmediata como investigado, por evidenciar una voluntad de daño que transciende cualquier actuación procesal y se integra plenamente en la operativa delictiva descrita por la UCO", apostilla el escrito de la magistrada.