Desde que Sánchez llegó al Gobierno, las dificultades de acceso a la vivienda se han convertido en el primer problema para los españoles. Esto demuestra, precisamente, el caos provocado en materia inmobiliaria por el actual Ejecutivo. Sin embargo, el PSOE sigue empeñado en utilizar esta cuestión para hacer campaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, señalando a los propietarios y defendiendo la supuesta necesidad de un mayor intervencionismo en el mercado.

Ahora bien, en la oposición son conscientes de que el problema fundamental del mercado inmobiliario reside en la escasez de oferta y la falta de seguridad jurídica, así como las trabas burocráticas que lastran la construcción. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Es la Mañana de Federico, donde ha detallado cuáles serían los pilares de su política de vivienda si lograra formar un nuevo gobierno tras las próximas elecciones generales.

Al respecto, el candidato del PP para las próximas elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha querido destacar que, en el marco de los fondos europeos, España ha tenido la posibilidad de pedir 80.000 millones de euros en forma de préstamos. En este sentido, ha admitido que, si bien tiene reservas con respecto a este tipo de transferencia, "hay veces que los préstamos tienen un impacto económico positivo y social incuestionable".

En cualquier caso, ha incidido en que en los últimos ocho años, desde que Sánchez llegó al poder, el problema de la vivienda se ha agravado profundamente, destacando además que desde hace tres años constituye la principal preocupación para la ciudadanía. Así, ha añadido que, en este contexto, la demanda de vivienda se ha incrementado después de que la población haya crecido en 5 millones de personas en los últimos años.

"El Gobierno lo que ha hecho es decir que van a intervenir el mercado", ha denunciado Feijóo durante la entrevista, defendiendo que, en realidad, "el mercado tiene que incrementar la oferta para que se adecúe a la demanda". En este sentido, ha denunciado también que "el Gobierno ha hecho una política de vivienda absolutamente especulativa" consistente en dificultar la construcción de vivienda y, con ello, provocar un incremento de precios.

Asimismo, Feijóo ha destacado también la inseguridad que padecen los propietarios de vivienda, que actualmente no tienen incentivos para poner sus inmuebles en el mercado del alquiler. Así, ha puesto el ejemplo de Cataluña, donde, tal y como ha destacado el presidente del PP, la oferta ha caído un 40%, los precios han subido un 30% y la okupación en el área metropolitana representa el 40% del total. De esta forma, ha criticado también la decisión del Ayuntamiento de Barcelona y del gobierno autonómico de comprar pisos okupados.

Con todo, Feijóo también ha querido presentar cuáles serán las principales claves de su política de vivienda en caso de llegar a la Moncloa tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Así, ha apuntado, en primer lugar, a la necesidad de incrementar la oferta en, al menos, un millón de viviendas.

En segundo lugar, Feijóo también ha recordado que hace dos años el Senado aprobó una ley antiokupación que permanece bloqueada por el Congreso y que resolvería el problema de inseguridad jurídica al que se enfrentan los propietarios de vivienda. Así, en tercer lugar, ha apuntado a la aprobación de una ley del suelo que reduzca la "lista de espera urbanística" a 90 días desde la concesión de las licencias para agilizar la construcción de nuevos inmuebles. "Seguridad jurídica, aumento de la oferta y construcción", ha aseverado resumiendo sus propuestas en materia de vivienda.

Por otra parte, Feijóo también ha querido destacar que el fracaso de la política de vivienda de Sánchez también se comprueba en el número de desahucios que se ha producido en los últimos ocho años. "Casi 300.000 en 8 años", ha incidido, señalando que suponen una media de 97 diarios.