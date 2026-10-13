Las fotografías del último cara a cara entre Begoña Gómez y el juez Peinado en el juzgado

Libertad Digital publica en exclusiva las fotografías de la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez, su asesora en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés durante su último cara a cara en el Juzgado con el juez Juan Carlos Peinado.

El 15 de junio de 2026 se celebró en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), ante el entonces titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid la audiencia preliminar del procedimiento para que los tres imputados fueran juzgados por la Ley del Jurado.

Begoña Gómez, Cristina Álvarez, y Juan Carlos Barrabés fueron citados a las 18:00 horas, con apercibimiento del juez Peinado de ser conducidos por la fuerza pública si no comparecían. Gómez llegó pasadas las 17:30 y accedió por el garaje. La sesión, a puerta cerrada, duró más de tres horas: unas dos horas y veinte minutos de audiencia preliminar y después se celebró la vistilla de medidas cautelares. Las acusaciones pidieron la apertura de juicio oral, mientras la Fiscalía y las defensas de los tres investigados se opusieron y solicitaron el archivo, al considerar que los hechos no constituían delito.

Las imágenes que desvela LD muestran a la esposa de Pedro Sánchez sentada en el banquillo de los acusados junto a su asesora de Moncloa y su amigo empresario. Begoña Gómez viste completamente de negro con chaqueta, pantalón y zapatos con tacón. En las imágenes la esposa de Pedro Sánchez escucha con atención al juez Peinado desde el banquillo acompañada sólo de su teléfono móvil y una botella de agua. Tanto Gómez, como Álvarez y Barrabés muestran un gesto muy serio mientras se celebra la vista preliminar en el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid.

Tras dicha vista, el juez Peinado acordó la apertura de juicio oral ante jurado popular e impuso medidas cautelares a Gómez y Álvarez (retirada de pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias periódicas). Además, en su auto de apertura de juicio oral de junio, Peinado atribuyó a Gómez tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios (vinculados sobre todo a la cátedra de la Complutense y a las relaciones con Barrabés). Por su parte, a Álvarez y Barrabés les imputó parte de esos hechos.

Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid revocó las medidas cautelares impuestas por Peinado, dejó a Barrabés fuera del procedimiento ante el jurado, y limitó el enjuiciamiento de Gómez por delitos de tráfico de influencias y malversación. Posteriormente, el instructor, jubilado el pasado mes de septiembre, dictaba un nuevo auto de apertura de juicio oral siguiendo la línea marcada por la Audiencia Provincial.

Camino del juicio con Jurado

Tras el último auto del juez Peinado, ha comenzado ya la fase intermedia del procedimiento. Por reparto, una Sección Penal de las 15 de la Audiencia, a excepción de las nº 23, 26 y 27 que ya han intervenido en el caso, se hará cargo de la causa. La previsión es que el juicio tarde en estar listo 8 meses, ya que se debe elegir a los miembros del jurado y es causa sin preso. Además, se deberán decidir asuntos tan sensibles como la previsible petición para que Pedro Sánchez declare como testigo en el juicio.

La previsión es que Begoña Gómez no se siente en el banquillo de los acusados para ser juzgada antes de la primavera, difícilmente el juicio comience antes del mes de mayo. No obstante, si el proceso se retrasa, la esposa de Pedro Sánchez podría esquivar la vista oral hasta la vuelta del verano del próximo año. La elección del Tribunal del Jurado puede convertirse en una 'batalla campal'. Dicho jurado estará integrado por 9 miembros y dos suplentes. Además de por las razones objetivas tasadas por la Ley del Jurado, cada una de las partes, es decir, defensas y acusaciones pueden recusar a 4 miembros sin precisar la causa concreta. La elección por tanto se puede dilatar mucho, ya que muchos madrileños además ya están contaminados al tener ideas preconcebidas sobre Begoña Gómez.

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