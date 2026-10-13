Mujeres Caballas denuncia la "nausebunda limpieza" del Gobierno para ocultar la crisis a los Reyes

Maxi Lacasa, portavoz de Mujeres Caballas, ha pasado por los micrófonos de La Noche de Cuesta, de esRadio, para analizar la visita de los Reyes a Ceuta y la importancia de este viaje para la ciudad española. La portavoz ha denunciado también que el Gobierno haya querido ocultar durante el viaje de los monarcas la crisis derivada de la invasión.

"Ha sido muy emocionante, no han faltado las lágrimas, porque teníamos muchas ganas de esta visita, la hemos esperado con ansia e ilusión. El encuentro con el Rey ha sido muy breve, durante la recepción a la sociedad civil de Ceuta, y no hemos podido plantear nuestras demandas como queríamos desde Mujeres Caballas, un movimiento que ha nacido de la preocupación de madres y familias por lo que estamos viviendo. Por eso, hemos dado un pasito para tomar medidas que hasta ahora no ha tomado la población de Ceuta", ha explicado la portavoz de Mujeres Caballas.

"En el discurso ha hecho hincapié en la españolidad de Ceuta y Melilla, todos hemos aplaudido con mucha emoción, y porque han sido unas palabras muy bonitas, han sido unas palabras muy cercanas, y yo me atrevería a decir, por el semblante del Rey y de la reina, que ellos han sido conscientes de ese calor tan especial que les hemos brindado el pueblo de Ceuta". "El pueblo de Ceuta se ha volcado, yo me atrevería a decir como en ninguna localidad que hayan pisado, porque es que las calles han estado llenas, en la recepción todo el mundo quería hacerse la foto con él, tratar de mantener una conversación, y se ha visto mucha emoción, mucha emoción", ha insistido.

"El Gobierno ha ocultado la crisis a los reyes"

"Es una pena que no haya podido ver el rey la Ceuta real, porque el Gobierno con la convocatoria electoral se ha encargado de hacer una operación de limpieza mediática-política nauseabunda, porque a mí me hubiese encantado que efectivamente esa operación de limpieza hubiese existido para devolver a los invasores, pero no para ocultarlos e incrustarlos en campamentos dentro de la ciudad, o dentro del perímetro más central de la ciudad", ha dicho.

"El problema no se va, es lo que nosotros decimos, parece que cuando la gente de la península ve las noticias o escucha el informativo, parece que el problema ha desaparecido, porque hayan desmantelado esos asentamientos de las calles, no, peor, el problema se ha agravado, porque ahora están en las calles, ahora a poco que empieza a llover te los encuentras en los portales, portales que no se terminan de cerrar, y te los encuentras ahí, te los encuentras en los garajes, te los encuentras en las zonas naturales, o sea, el problema no ha hecho más que trasladarse".

Manifestación el 25 de octubre en Madrid

"Esto surge desde un movimiento de mujeres, madres, familias, aquí no hay partido, somos totalmente apartidistas, estamos las cuatro de la madrugada, hay gente que piensa hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el centro, aquí es el pueblo. Y no pueden tratar de inclinar la política hacia un lado o a otro. Esto es el 25 de octubre en Madrid. Comenzará en la glorieta de Atocha a las once y media de la mañana, y de ahí nos trasladaremos a las inmediaciones del Congreso de los Diputados pasando por la Carrera de San Jerónimo", ha explicado.

"Sí que quiero hacer un llamamiento a todos los españoles que deseen acompañarnos y estar con nosotros ese día, porque demostrarían así que están con nosotros, que están con el pueblo de Ceuta, que Ceuta es una ciudad española como cualquier otra, que muchas veces por esa extrapeninsularidad que tenemos parece que estamos un poquito más al margen, como si fuéramos menos españoles, porque debemos sentir ese calor de España", ha pedido.

"Rogamos desde aquí a gente de todas partes que por favor, hagan lo que puedan por venir. Es que os necesitamos, necesitamos a España ese día. Queremos que sea un movimiento pacífico y de hecho animamos a la gente que venga con nosotros a que mantenga la línea. Hemos creado unas redes sociales, @mujerescaballas, donde ponemos toda la información del viaje, todo lo que vamos haciendo y preparando. Entonces, sí que es verdad que nos está escribiendo gente de otras localidades que quieren ir, pero tienen dificultades para acompañarnos", ha pedido Maxi Lacasa.

"Entonces, sí que observamos que varias personas de un mismo municipio, pues tienen ese interés en venir. Si alguien, no sé si a través de algún empresario, una casa regional o no sé, alguna entidad que pusiera, fletara algún autobús desde algunas ciudades importantes o capitales de provincia para acompañarnos, eso sería estupendo", ha concluido.