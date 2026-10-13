Ley de Nietos: el TS critica a la Administración por su "falta de constancia absoluta" con las medidas cautelares

El Tribunal Supremo ha criticado a la Administración General del Estado y a la Oficina del Censo Electoral por su "falta de constancia absoluta" en el cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra la Ley de Nietos.

El Tribunal Supremo ha acordado este lunes mantener las medidas cautelares para frenar el efecto en el censo electoral de la Ley de Nietos y las personas que hayan conseguido su nacionalidad por esta vía no podrán votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre convocadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"En estas circunstancias, persisten las razones que llevaron a esta Sala a adoptar una medida tan excepcional como la de acordar la suspensión cautelar de las inscripciones en el CERA y de los efectos electorales de las inscripciones ya realizadas, por falta de constancia absoluta del cumplimiento, siquiera aproximado del estado de la cuestión. No puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla", señala el auto del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

La Sala critica que ni siquiera se haya aportado una cifra aproximada de los expedientes de las 163.020 personas que adquirieron la nacionalidad por la disposición adicional de la Ley de Nietos. "Es decir, se ha obviado por completo poner en conocimiento de esta Sala, el nivel de cumplimiento de la orden recibida", critica el Alto Tribunal.

El Supremo explica que las alegaciones y los informes presentados por la Abogacía del Estado "no aportan dato alguno que permitan, al menos, tener un conocimiento aproximado de la situación a la fecha de aprobación de este Auto" cuando el propio auto de medidas cautelares señalaba que las personas que hubieran obtenido la nacionalidad por la Ley de Nietos "pueden obtener una certificación acreditativa de su condición de nacionales inscritos en el CERA, a los efectos de poder ejercitar su derecho de sufragio".

"La convocatoria del proceso electoral era una circunstancia relevante para que esta Sala pudiera realizar un juicio de valoración sobre el nivel de cumplimiento de lo ordenado en el Auto, pero la carga material de acreditar ese grado de cumplimiento de lo acordado en el mismo corresponde única y exclusivamente a la Administración General del Estado y a la Oficina del Censo Electoral, que ha omitido en su integridad", apuntan.

De esta manera, el Supremo entiende que todavía persiste el riesgo de que se constituya de manera irregular el censo CERA "sin las exigencias de exactitud, veracidad, igualdad, objetividad y transparencia que exige la celebración de un proceso electoral en una democracia parlamentaria representativa como es la española".

Es por eso que el Supremo defiende la importancia de la "limpieza y pulcritud" del censo electoral por ser un "valor supremo" sobre el que se deben despejar las dudas de "oscuridad o irregularidad" para garantizar su legitimidad democrática.

Mantener "íntegramente" las medidas cautelares

Desde Iustitia Europa pidieron al Supremo que mantuvieran "íntegramente" las medidas acordadas por la Sala de cara a las próximas elecciones. En concreto, desde la formación política pidieron que se "acuerde mantener íntegramente la vigencia y eficacia de las medidas cautelares acordadas por Auto de 10 de septiembre de 2026, declarando que la imposibilidad actual de individualización de los potenciales afectados".

Por su parte, la Fiscalía pidió al Tribunal lo contrario, que reconsiderase la situación para que los afectados por las medidas cautelares puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre. "Se ha sugerido a la Sala que esta nueva situación puede haber cambiado el escenario de ponderación de intereses en conflicto que ha de valorarse para adoptar medidas cautelares, para que se sopese la posibilidad de no llevar a cabo esas acciones de revisión del censo al menos durante este proceso electoral", señalaron fuentes jurídicas.