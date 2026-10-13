Dos meses y medio después de la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio, los Reyes de España han llegado este martes a Ceuta en el arranque de una visita histórica que los llevará también a Melilla. El pueblo ceutí ha acudido al Palacio de la Asamblea entre sentimientos de "alivio" e "ilusión", manifestando de forma unánime que la presencia del jefe del Estado era tan necesaria como esperada para tratar de marcar un punto de inflexión en una ciudad cuya situación sigue lejos de la normalidad.

Durante el arranque de la visita, Don Felipe fue recibido por el presidente de la Ciudad Autonómica, Juan Jesús Vivas, manteniendo un encuentro en el Palacio Autonómico en el mismo escenario que acogió a Don Juan Carlos I en 2007. Tras la reunión y el posterior saludo a la corporación, los monarcas salieron al balcón consistorial arropados por una multitud que los aclamó entre vivas y aplausos, agradeciendo Vivas públicamente su "confianza y aliento".

Posteriormente, salió Vivas, por quien también se mantuvieron los aplausos. Sin embargo, cuando hizo acto de presencia el ministro de Política Territorial y jefe del mando único para Ceuta, Ángel Víctor Torres, quien acudía en representación del Gobierno ante la destacada ausencia del presidente Pedro Sánchez fue recibido con una sonora pitada y abucheos. A pesar de seguir el protocolo fijado e intentar resguardarse tras la figura de los Monarcas, el ministro no pudo evitar el reflejo del descontento ciudadano en un día marcado por el respaldo a la Corona y el fuerte malestar hacia el Ejecutivo central.

Mientras que los Reyes y Vivas son recibidos con aplausos y ovaciones, la aparición de Ángel Víctor Torres provoca pitadas y abucheos pic.twitter.com/PYGiaACY7D — Libertad Digital (@libertaddigital) October 13, 2026

La cercanía de Letizia

El baño de masas de los Reyes saludando a la población ceutí dejó momentos de gran cercanía por parte de la Reina Letizia, quien no dudo en aproximarse al público para corresponder al afecto recibido. Entre vítores y aplausos, Doña Letizia regaló gestos entrañables como acariciar a un bebé en brazos de su madre, firmar una bandera de España a petición de los ciudadanos y fotografiarse en un distendido selfie con un grupo de chicas que celebraban jubilosas su presencia.

🔴 La reina Letizia acaricia a un bebé, firma una bandera de España y se hace un selfie con un grupo de chicas pic.twitter.com/ySIViWg3Qf — Libertad Digital (@libertaddigital) October 13, 2026

La vistita de los Reyes Felipe VI y Letizia ha despertado una enorme expectación entre los ciudadanos desde primera hora de la mañana en Ceuta, y mañana promete hacerlo en Melilla.