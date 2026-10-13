El expresidente de la Diputación de Badajoz que enchufó al hermano del presidente del Gobierno, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido anular su condena por el caso asegurando ante la Audiencia Provincial de Badajoz que la misma se basó en "rumores" que "contienen suposiciones aventuradas" y que, en algunos casos, no se corresponde a la realidad de lo expuesto en la vista oral.

La Audiencia Provincial de Badajoz condenó el pasado mes de julio a David Sánchez a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y a otros diez cargos de la Diputación socialista por arreglar el enchufe al hermano del líder del PSOE. Entre estos se encontraba Gallardo, que fue condenado a 18 años de inhabilitación por encontrarse en la cúspide de una "actividad criminal de despacho, organizada y en el seno de una Corporación piramidal, fuertemente jerarquizada, de carácter presidencialista" con la que se cometió la prevaricación.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el exlíder de los socialistas extremeños recurre la sentencia condenatoria y pide que se anule la inhabilitación que pesa sobre él, porque, a su juicio, se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia, se ha excedido la investigación de la causa y se le ha condenado en todo caso en términos excesivos. Por ello, pide a la Audiencia Provincial que recule en su sentencia y estime su recurso; paso previo para que, si la Audiencia Provincial no le da la razón —algo habitual tratándose del mismo órgano judicial que lo condenó—, pueda acudir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE).

En su escrito, alude a una vulneración del derecho a la presunción de inocencia asegurando que existe una insuficiencia probatoria en la condena. De hecho, asegura que la condena se basa en los "rumores" de que la plaza a la que posteriormente accedió David Sánchez se crearía ad hoc para él. Sin embargo, de los testimonios que se escucharon en el juicio oral, la defensa de Gallardo entiende que los rumores aparecieron después, cuando ya se había publicado la plaza y ahora los rumores se referían a que David Sánchez se presentaría al puesto.

Según defiende Gallardo, estos rumores "no se hallan acreditados con el rigor que exige la jurisprudencia, pues resultan contradichos por otros elementos de prueba". Además, asegura que los mismos "contienen suposiciones aventuradas, como equiparar Presidencia de la Diputación (órgano complejo con pluralidad de órganos, según se observa de la lectura del Reglamento Orgánico a la sazón vigente -BOP 30 de octubre de 2015- y, en particular de sus artículos 7-13) con el Presidente de la Diputación".

Asimismo, el escrito intenta exonerar a Gallardo de toda responsabilidad asegurando que el relato de los hechos probados no describe ninguna acción u omisión realizada por Gallardo; que era, por otra parte, el máximo responsable de lo que se hacía en la Diputación. De hecho, el recurso de apelación reconoce que se menciona a Gallardo como "persona muy próxima" y con una "relación personal" con el director de área de Presidencia; además de una "relación personal" con el propio David Sánchez.

En este sentido, achaca una quiebra de la regla de causa única, alegando que la instrucción lo incluyó más adelante, cuando la investigación derivó en distintos delitos a los que al comienzo de la misma se investigaban. Por último, considera que existe jurisprudencia suficiente como para considerar desproporcionada su condena.