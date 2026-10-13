"No les vamos a pasar ni una": aviso del PP tras la bronca en X con Sarah Santaolalla

De entre las polémicas en X en el día de la Fiesta Nacional destacó una: el cruce de vídeos entre la tertuliana Sarah Santaolalla y el PP de Madrid. Santaolalla publicó en su perfil unos segundos de vídeo con Isabel Díaz Ayuso de protagonista mientras asistía al desfile. Las imágenes, en las que se aprecia un leve temblor de la presidenta madrileña y que el vídeo editado repite en bucle, fueron utilizadas por la reportera para insinuar que había bebido: "Ayer hubo fiesta en el ático".

Ayer hubo fiesta en el ático pic.twitter.com/eREySJb0FG — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 12, 2026

Horas después, cuando el vídeo había acumulado miles de comentarios, el PP de Madrid decidió contestar también a través de X con un vídeo de la propia Santaolalla bailando con una amiga con un mini en la mano: "Claro que hubo fiesta, Sara. Y lo mejor es que hay vídeo".

Claro que hubo fiesta, Sara. Y lo mejor es que hay vídeo. https://t.co/SbVx7px5bH pic.twitter.com/f9byrdHJMf — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 12, 2026

La tertuliana reaccionó preguntando al PP si se había "vuelto loco". "¿Qué hace un partido político cogiendo un vídeo de una chica de 17 años con sus amigas menores de edad en las fiestas del pueblo? La diferencia es que yo me pagaba el ocio y a vosotros os pagamos el ático de lujo", dijo la periodista ante el contraataque de los populares.

¿Dónde está vuestro límite, @NunezFeijoo?

¿Os habéis vuelto locos?

¿Qué hace un partido político cogiendo un vídeo de una chica de 17 años con sus amigas MENORES DE EDAD en las fiestas del pueblo?

La diferencia es que yo me pagaba el ocio y a vosotros os pagamos el ático de lujo https://t.co/uoPFe01iVy — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 12, 2026

Horas más tarde y haciéndose eco de una información de El País con Santaolalla de protagonista, la cuenta oficial del partido a nivel nacional sacó pecho de esta actitud en las redes sociales: "El Gobierno ha robado a dos manos. Mordidas, chistorras, joyas y oro. Prostitución y sicarios. Todo con el dinero de la gente que se esfuerza. ¿Y ahora se ponen exquisitos? No. No les vamos a pasar ni una. Y el CM (community manager) del PP tampoco. FIN".

El Gobierno ha robado a dos manos.

Mordidas, chistorras, joyas y oro.

Prostitución y sicarios.

Todo con el dinero de la gente que se esfuerza. ¿Y ahora se ponen exquisitos? No. No les vamos a pasar ni una.

Y el CM del PP tampoco.

FIN.https://t.co/mzVEXfNRbW — Partido Popular (@ppopular) October 13, 2026

El fin de semana, Alberto Núñez Feijóo protagonizó junto a José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso el primer acto preelectoral prometiendo que no habrá "titubeos" ante una campaña que prevén más "sucia" que nunca: "Salimos a por todas". Un tono combativo ante una cita de trascendencia "histórica" que también se ha dejado notar en la entrevista a Feijóo en Es la Mañana de Federico este mismo martes.