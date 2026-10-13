El sanchismo en vilo a la espera de las represalias de Marruecos

La visita de los reyes a Ceuta y Melilla se produce un día después de conocer que varios buques de guerra de Marruecos entraron en las aguas españolas el pasado 30 de julio, entre ellos la fragata Mohamed VI, insignia de la armada marroquí. Entraron y estuvieron navegando por nuestras aguas varios días, por lo que el Gobierno tuvo que movilizar dos fragatas y un buque de acción marítima, unos hechos de extraordinaria gravedad que para el Gobierno resultan meramente anecdóticos.

Sánchez ha ocultado durante más de dos meses esta violación de nuestras aguas territoriales. Lo hizo a la opinión pública española, cuando compareció para calificar de crisis migratoria la invasión que tenía lugar en sus puñeteras narices, mientras elogiaba la cooperación de las autoridades marroquíes. Tampoco informó de ese "hecho anecdótico" al Congreso de los Diputados, cuando compareció a regañadientes para dar cuenta de la crisis. Como cabía esperar, ordenó también encubrir la violación de soberanía por parte del Ejército marroquí en los documentos desclasificados con los que, aseguró, iba a poner al alcance de la opinión pública española toda la información de que dispuso durante esos primeros días.

Lo que hacen los documentos de inteligencia que hemos conocido es contradecir punto por punto los argumentos del sanchismo para reducir la invasión de un país extranjero a una crisis fronteriza puntual. Es decir, el Gobierno sabía perfectamente que se iba a producir la invasión de Ceuta y no hizo nada para evitarlo. Las últimas revelaciones periodísticas demuestran, además, que el régimen marroquí estuvo detrás de la operación con el despliegue de buques de guerra en la zona. Una anécdota para Sánchez y una vergüenza para los españoles, como todos los escándalos que el yerno de Sabiniano ya no sabe cómo contener.

Y todo esto ocurre mientras Felipe VI rinde visita a Ceuta y Melilla, un viaje que Sánchez ha demorado todo lo posible pero que, finalmente, se ha producido para orgullo de los españoles que viven allí. El satrapilla magrebí considera que la presencia de los reyes en las dos plazas españolas es una agresión que, por supuesto, no va a quedar impune. Lo veremos en los próximos días, sin ninguna duda, puesto que el reino alauita, con la salud del sultán por los suelos, necesita la amenaza de un enemigo exterior para mantener las estructuras del régimen en pie.

El País, uno de los periódicos que hizo pública la información de la entrada de los buques marroquíes en aguas territoriales españolas, podría regalarle a Sánchez el titular que dedicó a George Bush tras el ataque islamista a las Torres Gemelas. "El mundo en vilo…" y tal, ya saben, pero ahora es el sanchismo el que aguarda con pavor esa respuesta, porque el hecho anecdótico (Sáunez dixit) está muy lejos de haber quedado zanjado.