El juez Santiago Pedraz ha admitido la petición de la magistrada Beatriz Biedma al respecto de la citación como investigado de Sáenz de Tejada, el exmagistrado socio de Leire Díez que se puso en contacto con los Rocho para "eliminarla" mientras que esta instruía el caso David Sánchez.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la juez Biedma ha pedido la declaración como testigo de Cintia Rocho, que ha expresado tanto ante la UCO como ante los medios de comunicación que fue contactada por Sáenz de Tejada —socio de Leire Díez en Badajoz— para "eliminar" a la juez. De hecho, la juez también pedía al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 que acordase la declaración como investigado de Sáenz de Tejada, que habría organizado la presunta persecución a Biedma y habría contactado con los Rocho en busca de que el clan del narcotráfico interviniera físicamente contra Biedma: "A palos aprende el burro".

"A la vista de lo actuado, cítese al mismo en calidad de investigado por delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. Al efecto se señala el día 28 de octubre a las 10:30 horas", explica el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital posterior a la petición de Biedma. El juez Pedraz también cita ese mismo día al abogado de Cintia Rocho, Raúl Montaño Hermosell, para que declare como letrado de su representada, que habría sido contactada por el socio de Leire Díez con el objetivo de menoscabar la integridad física de la instructora del caso David Sánchez.

De esta forma, ordena varias diligencias en el mismo sentido en el que le ha pedido la juez Biedma, si bien esta pedía directamente que fuese citada como testigo Cintia Rocho y no su letrado. De hecho, esta consideraba "imprescindible" que la propia líder del clan de los Rocho declarase ante el Juzgado Central de Instrucción Número 5: "La declaración de los testigos Cintia Rocho, Ángel Martín, Juan José Collado y Joaquín Parra se considera imprescindible para ratificar sus manifestaciones y aclarar extremos relevantes sobre las reuniones de Tarifa, la coordinación del grupo, la utilización de perfiles falsos, los seguimientos, las proposiciones de violencia física y la finalidad de las actuaciones dirigidas contra la perjudicada".

Amplía el objeto de la causa

El juez Pedraz admitió que la juez Biedma se personase como perjudicada en el procedimiento, pero solo veía indicios suficientes en lo que se refiere a las presuntas calumnias que esta habría sufrido por parte del exmagistrado socio de Leire Díez. Sin embargo, tras la declaración como perjudicada de la magistrada instructora de Badajoz y su nuevo escrito, Pedraz ha decidido imputar a Sáenz de Tejada no solo por calumnias, sino también por la comisión de los posibles delitos de organización criminal, coacciones y contra la integridad moral.

En este sentido, el juez se abre a investigar las presuntas coacciones que habría sufrido por parte del socio de Leire Díez, que lo habría incluido en la estructura de las cloacas socialistas por tener una animadversión manifiesta contra Biedma. Según pudo saber Libertad Digital por fuentes presentes en su declaración, esta explicó ante el juez Pedraz que el rechazo del exmagistrado hacia ella venía de un tema personal.

Sáenz de Tejada estaba casado con otra magistrada que lo denunció por violencia de género. Posteriormente, Sáenz de Tejada recusó a la juez de violencia de género a la que correspondía el caso por ser amiga de su exmujer. Al recusarla, la juez Biedma tuvo que encargarse temporalmente del caso, aunque este recayó más adelante en manos de otro juzgado. Finalmente, Sáenz de Tejada fue condenado por violencia psíquica continuada, adquiriendo un rechazo contra Biedma desde ese momento.