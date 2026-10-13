Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza como el Tribunal Supremo evita el pucherazo y el viaje de los Reyes a Ceuta.

El Tribunal Supremo evita el pucherazo

El Tribunal Supremo mantiene las medidas cautelares, desestima el recurso de reposición interpuesto por el Abogado del Estado, de modo que las personas que hayan obtenido la nacionalidad por esta vía no podrán votar el 29 de noviembre. El auto supone un importante varapalo para el Gobierno ya que los magistrados le reprochan la falta de datos fiables: "La limpieza y pulcritud del censo constituye un valor supremo del que deben despejarse las más mínimas dudas de oscuridad o irregularidad", como destaca ABC en portada.

La decisión del Tribunal Supremo ha salido adelante con un voto particular en contra de la magistrada María Alicia Millán que considera que las medidas cautelares pueden comprometer "la seguridad jurídica" del 29-N. Mientras, Moncloa planea cómo burlar la decisión y, dice El Mundo, "se aferra a Pumpido". Sin embargo, en páginas interiores explican que, aunque la Abogacía está estudiando un recurso ante el Tribunal Constitucional, en realidad lo ve muy difícil y confía en los que pueden presentar los 163.000 afectados que, además, según El País tienen un plazo de 8 días para presentar alegaciones, demostrar que son familiares de exiliados. Esas alegaciones han de resolverse antes del día 23 de octubre que es cuando se cierra el censo. La decisión del Supremo le ha servido de nuevo al Gobierno para atacar a los jueces. Ángel Víctor Torres llegó a decir que no le parecía casualidad que la decisión del Tribunal Supremo llegase precisamente el 12-O y también para alentar el miedo a la ultraderecha. El Ejecutivo, de hecho, responsabiliza a Vox y PP de la decisión de los magistrados a pesar de que las medidas cautelares las solicitaron los de Abascal e Iustitia Europa.

Sánchez exculpa a Marruecos de la invasión de Ceuta en la Fiesta Nacional 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/z8CN5kkE65 — esRadio (@esRadio) October 13, 2026

Ceuta protagoniza la fiesta Nacional

Dice El País que los pitos y abucheos a Sánchez "acudieron puntuales al desfile de la Fiesta Nacional" y así fue a pesar de que el presidente colocó lejos al respetable- a unos 300 metros- e intentó evitarlos. También se destaca la "ilusión" o la "emoción" que, por contraste, despierta la Familia Real, se subraya el protagonismo de Ceuta y las ausencias, como la de Abascal que se fue a Ceuta con Bardella, el n.º 2 de Le Pen. Y se comenta, mucho, lo que dieron de sí los famosos corrillos en la tradicional recepción de los Reyes. Así, Sánchez confirmó la noticia que adelantaba el diario de Prisa por la mañana: que la Marina de Marruecos entró en aguas españolas durante la invasión. El mismo medio cuenta hoy que el presidente reconoció que aquellos fueron "días intensos" pero, de nuevo exculpando a Rabat, calificó la intrusión de "hechos puntuales entre vecinos".

Sin embargo, como denuncia El Español, el Gobierno no desclasificó ningún documento relacionado con esto. Frente a la complacencia del Gobierno con Rabat, Juan Luis López Aranguren, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza, alerta en La Tercera de ABC de que "cuando un Estado renuncia a la disuasión frente a la guerra híbrida y adopta el servilismo como doctrina diplomática, el invasor no necesita derribar murallas, le basta con esperar a que sus gobernantes le abran". Y si España no la abrió, como poco, no la protegió.

Estamos contando en Libertad Digital que "la juez Tardón acumula ya evidencias que demuestran que el Gobierno no evitó la invasión de Ceuta porque no quiso". Un informe de inteligencia, elaborado por el analista Chema Gil, recopila todas las pruebas aportadas hasta el momento a la AN con una conclusión irrebatible: "El fallo no fue de información. Fue de decisión".

17 años después los Reyes vuelven a Ceuta

"Don Felipe afronta con ilusión y ganas" el viaje a Ceuta, según ABC. Los caballas, sin embargo, temen que la imagen que se transmita de la ciudad no sea la real porque, a pesar de la limpieza de las playas, sigue habiendo miles de ilegales por las calles y montes. En El Mundo, el historiador y profesor-investigador Jordi Canal defiende que "el viaje que los Reyes inician hoy a las ciudades autónomas es tan deseable como imprescindible. Su estancia- dice- tiene la función de demostrar a ceutíes y melillenses que no son ciudadanos de segunda, sino de primera, como los demás españoles". Incluso el editorial de El País considera "oportuna y necesaria" la visita real por "la necesidad de dejar claro que no es admisible ningún intento de quebrar la integridad territorial de un país democrático" para añadir que su presencia "reafirma que el Estado está con los españoles allí donde el Estado falló y donde fue desafiado".

El Frente Ancho se estrecha

El Frente Amplio ha confirmado a Ada Colau como candidata a la presidencia. Es la respuesta inmediata que han dado los herederos de Sumar al pacto entre Rufián e Irene Montero. Cuenta Iñaki Ellakuría en ELMUNDO que es Junqueras quien está detrás del acuerdo con Podemos. El objetivo sería "hacer de ERC el referente de la izquierda soberanista en Cataluña. La "gran casa" de la izquierda a la izquierda del PSC, para dejar sin espacio a los Comunes de Colau y achicárselo a la CUP. Apoyándose en el viejo lema de Pujol de "primero paciencia, después independencia", la estrategia consiste en articular mayorías en el Congreso que permitan impulsar una modificación de la Constitución en clave confederal y hacer posible el derecho a la autodeterminación mediante un referéndum. Merece la pena también la columna de David Mejía que titula "Irene Montero y Rufián, cuestión de principios" y en la que sostiene que "ambos son funcionarios de la revolución: predican la ruptura y han hecho de la permanencia un oficio".

Puente hunde el Ave

Otra vez en una operación retorno, cuando millones de personas regresaban a sus hogares, un incendio en la locomotora de un AVE que cubría el trayecto Madrid-Gerona obligó a cortar la vía en ambos sentidos durante varias horas.

Renfe habla de cerca de 5.000 afectados, pero se refiere solo a los pasajeros que iban a bordo de alguno de los 14 trenes que estaban circulando en el momento del incidente por la vía afectada. No cuenta a todos los que se quedaron tirados en las estaciones. Tienen la imagen en la portada de La Razón que señala en el editorial que "el transporte ferroviario perdió 30 millones de viajeros solo en la primera mitad de 2026, con un descenso del 8,6% respecto a 2025, y que la alta velocidad acumuló una caída del 15,5% en ese periodo".