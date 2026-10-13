Vivas alerta al Rey ante la invasión: "Ceuta es ahora mismo una olla a presión"

La histórica visita de los Reyes a Ceuta ha tenido su punto álgido en el acto institucional celebrado en el Salón del Trono de la Asamblea. Presidido por las banderas de Ceuta, España y la Unión Europea, el encuentro ha dejado un discurso de extrema contundencia por parte del presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, quien ha alertado a Don Felipe y Doña Letizia de la crítica situación que atraviesa la ciudad tras los acontecimientos del pasado verano: "Ceuta es ahora mismo una olla a presión que, en cualquier momento, puede estallar".

Durante la ceremonia, en la que Felipe VI ha recibido de manos de Vivas la llave de oro de la ciudad y un grabado de Elena Abad, el presidente ceutí comenzó expresando su gratitud con entusiasmo: "Hoy es un gran día. Gracias por la visita y bienvenidos a su casa". Vivas ha subrayado la trascendencia de la presencia real en estos momentos: "Recibimos a nuestros Reyes dando las gracias por generar confianza para resistir y por generar confianza para alumbrar la salida del túnel en el que hace dos meses y medio que nos encontramos".

Raíces históricas y soberanía nacional

Para enmarcar el arraigo de la ciudad autónoma, Vivas ha hecho un viaje en el tiempo al recordar que "en 1640, los ceutís eligieron España", el momento histórico en el que se separaron los reinos de Portugal y España. El presidente enfatizó que Ceuta es "España hasta la médula: lo acredita el derecho, lo avala la historia y lo quieren los ceutíes", rematando su alegato proclamando que "Ceuta es, ante todo, España en esta otra orilla".

"La invasión puso en riesgo nuestra línea de flotación"

Vivas ha abordado las consecuencias de los sucesos vividos hace dos meses y medio y ha denunciado la intencionalidad tras el asalto fronterizo: "La invasión se concilió y organizó con la intención de poner en riesgo la línea de flotación de nuestra ciudad. Sus efectos así lo indican, Ceuta al borde del abismo… Los ceutíes hemos tenido que cambiar nuestros ámbitos de vida".

"Ceuta es ahora mismo una olla a presión que, en cualquier momento, puede estallar", ha remarcado. El presidente autonómico ha desgranado los factores que ahogan a la población civil y que justifican su dura advertencia al Monarca sobre el riesgo inminente de explosión social: "Al grave deterioro de la seguridad, la sanidad, la educación y otros servicios fundamentales, se une la ruina económica, la incertidumbre de no saber hasta cuándo, la inquietud de que pueda volver a ocurrir, y el riesgo de quiebra de la convivencia".

La determinación de una ciudad herida

A pesar del desolador diagnóstico, Juan Jesús Vivas ha querido transmitir la entereza del pueblo ceutí ante la Corona, garantizando que la ciudad mantendrá el pulso para superar este hito histórico: "Ceuta está herida pero sigue en pie con la firme determinación de salir adelante. Un caballa nunca se rinde, cueste lo que cueste, hasta el último aliento. Ceuta resiste, pero no se resigna".