Zarzuela dice que Moncloa informó al Rey de la entrada de buques de guerra marroquíes durante la invasión

En el día de la Fiesta Nacional y la víspera del viaje de los Reyes a Ceuta y Melilla, trascendió, primero a través de El País, y luego por la confirmación del propio Pedro Sánchez, que durante la invasión de decenas de miles de inmigrantes del pasado 30 y 31 de octubre varios buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta. Según avanzó el diario de Prisa, se trató al menos de una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos que violaron de forma "intencionada y repetida" las aguas territoriales en unas incursiones que se habrían prorrogado durante los primeros días de agosto. Unas fechas en las que el Gobierno se afanó en negar la responsabilidad de Marruecos en lo que estaba ocurriendo en la ciudad autónoma mientras rechazaba que hubiera existido aviso alguno sobre lo que estaba pasando.

Fuentes de Zarzuela han confirmado este martes que el rey Felipe VI estaba al tanto de la entrada de buques de la Marina marroquí en aguas de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El monarca fue informado por el Gobierno de estos sucesos, según han indicado las fuentes, que no han precisado el momento en que se produjo esa notificación: si en el momento en que estaba ocurriendo o tiempo después.

En los corrillos del 12 de octubre, Sánchez confirmó el grave incidente, señalando que la Armada tuvo que desplegar también buques para disuadir a Rabat. Aun así, el presidente no quiso vincular la incursión de barcos de la Marina marroquí en aguas de Ceuta con la entrada a nado de más de 80.000 inmigrantes, un asalto que a día de hoy sigue provocando que la situación en Ceuta continúe siendo insostenible.

Según Sánchez, la situación se resolvió gracias a una interlocución "muy fluida" entre las Armadas de los dos países y afortunadamente no se ha producido de nuevo algo similar. Entre dos países vecinos, alegó, se producen este tipo de "hechos puntuales".

En una entrevista en esRadio, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido a esta noticia mostrando su incomprensión porque el Gobierno haya decidido "reventar esa información ayer" ahora tras meses de silencio. "El Ejército debería haberse desplegado en la frontera para garantizar la integridad de nuestro país", ha señalado.