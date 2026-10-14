Barbón se vio en Uruguay con la artífice de la Ley de Nietos en el exterior tras dispararse un 15% el censo asturiano

En plena batalla judicial del PSOE y del Gobierno contra el Tribunal Supremo para que los extranjeros nacionalizados con la Ley de Nietos puedan votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, viajó la pasada semana hasta Montevideo para reunirse con la comunidad residente en Uruguay y hacer propaganda electoral para el PSOE de cara a los comicios. Allí también se ha visto con Violeta Alonso, la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido la principal artífice de la Ley de Nietos en el extranjero.

Violeta Alonso ha sido fundamental para llevar a cabo estas nacionalizaciones ya que ha remado en todo momento a favor de la Ley de Nietos de Pedro Sánchez para conceder el pasaporte español al mayor número de extranjeros "agilizando expedientes de la Ley de Memoria Democrática" y "reforzando los recursos humanos y materiales en las oficinas consulares", tal y como reconoció el organismo después de reunirse con Pedro Sánchez en La Moncloa el año pasado.

Pedro Sánchez y Violeta Alonso, líder del órgano de los españoles en el exterior, dependiente del Gobierno.

En este sentido, el socialista Barbón también ha sido uno de los que más ha trabajado para llevar a cabo esta alteración del censo exterior. De hecho, el año pasado, Violeta Alonso reconoció públicamente que había abordado con Barbón la creación de una circunscripción exterior de siete escaños para los españoles en el exterior y el acceso a la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática.

La pasada semana en Uruguay, Barbón pidió a estos 'nietos' el voto para el PSOE en las próximas elecciones a la espera de que el Supremo dé marcha atrás en su medida cautelar diciendo: "Quiero que sepáis que tenéis en mí un aliado para afirmar que no caben dos tipos de nacionalidad, que solo cabe una y que la nacionalidad lleva aparejado el derecho al voto. Tenéis ese derecho y contáis conmigo para defenderlo", afirmó Barbón durante su intervención en un acto sobre Asturias. Barbón defendió además que ser asturiano no depende del lugar donde se viva. "Ser asturiano es mucho más que haber nacido o vivir en Asturias; ser asturiano es sentir Asturias dentro", señaló, tras compartir con los asistentes sus historias familiares y sus vínculos con el Principado.

Alteración del censo en Asturias

Es importante subrayar que estas nacionalizaciones han tenido impacto en Asturias, región en la que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) se ha disparado tras aumentar un 15,46 % entre 2023 y julio de 2026, al pasar de 123.430 a 142.513 electores, lo que supone 19.083 nuevos inscritos. Este incremento resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta que, en las elecciones generales de 2023, al PSOE le habrían bastado 7.768 votos adicionales para arrebatar al PP su tercer diputado por Asturias. De ahí que Barbón haya tenido interés en viajar hasta Uruguay y en reunirse con Violeta Alonso a menos de dos meses de las elecciones.

Pedro Sánchez y Violeta Alonso, líder del órgano de los españoles en el exterior, dependiente del Gobierno.

Una reunión del presidente de Asturias con la mayor ejecutora de la Ley de Nietos en el exterior. Y es que, no hay que olvidar que Violeta Alonso presionó al Supremo después de anunciar su "firme rechazo" ante la suspensión cautelar del voto de los extranjeros que han obtenido la nacionalidad a través de la Ley de Nietos. En un comunicado, el CGCEE consideró que la decisión afecta directamente a los extranjeros cuya nacionalidad española "ha sido reconocida conforme a la legislación vigente".

No es la única vez que Violeta Alonso ha salido al rescate de Sánchez. Desde el organismo dependiente del Gobierno cargó contra Vox, la formación de Santiago Abascal, por pedir suprimir el derecho al voto por correo desde el exterior después de destaparse que la mayoría de nacionalizados no eran descendientes de exiliados. Algo que hasta la misma Violeta Alonso reconoció meses después. Sorprende esta doble vara de medir con los partidos, pues la presidenta del órgano exterior ha participado en distintos foros de Izquierda Unida.

Una Ley de Nietos con la que el Gobierno ha nacionalizado a más de 600.000 extranjeros que en caso de que puedan votar finalmente podrían ser decisivos para dar las elecciones a la izquierda y colocar a Pedro Sánchez de nuevo en el Palacio de La Moncloa otros cuatro años más.