C. Tangana se harta de Pablo Iglesias y Gabriel Rufián

El cantante madrileño C. Tangana se ha sumado al debate sobre la unidad de la izquierda de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre con una serie de mensajes en los que critica la estrategia de Podemos y cuestiona la falta de acuerdos entre las formaciones izquierdistas. El artista ha dirigido sus reproches a Gabriel Rufián y a Pablo Iglesias.

La primera intervención del músico llegó a través de Instagram, en respuesta a un vídeo en el que Iglesias analizaba los movimientos de las formaciones situadas a la izquierda del PSOE y las posibilidades de concurrir conjuntamente a las elecciones. "Rufián no se iba a ganarle votos a un partido, se iba a intentar parar un gobierno de Vox", escribió C. Tangana, en referencia a los coqueteos de Rufián de postularse como candidato de una coalición que uniera a los partidos a la izquierda del PSOE y al separatismo. El cantante añadió que no tenía sentido "priorizar las carreras personales y los éxitos particulares cuando la gente está pidiendo cosas muy claras". Su comentario terminaba con dos palabras: "Puro ego".

La publicación recibió cientos de interacciones en Instagram y circuló también por otras redes sociales. Sus críticas se producen después del acercamiento entre ERC y Podemos, en el que Irene Montero y Rufián formarán una alianza "para frenar a la extrema derecha". Más tarde, C. Tangana publicó una respuesta más extensa dirigida a Iglesias. El artista comenzó con una introducción irónica sobre el tono de la discusión y, a continuación, expuso sus objeciones a la estrategia electoral de Podemos. "La traición a tu partido debería ser obligatoria si lo que hay al otro lado es un gobierno de ultraderecha", escribió el cantante.

En su mensaje, también cuestionó los movimientos de Podemos durante las negociaciones con otros partidos. "El movimiento estratégico de Podemos para sacar rédito político de la desesperación del pueblo lo hemos entendido desde el minuto uno", afirmó. Su principal reproche se centró en la capacidad de los dirigentes de izquierda para alcanzar acuerdos. "Lo que no entendemos es que el liderazgo sea tan pobre que no seáis capaces de juntar a la peña", señaló, antes de cerrar su intervención con una pregunta sobre Ada Colau y su relación con Marc Giró.

El vídeo al que respondió inicialmente C. Tangana pertenece al programa Malas Lenguas, de Televisión Española, en el que Esther Palomera entrevistó a Iglesias. Durante la conversación, el exlíder de Podemos analizó la posición de Gabriel Rufián y defendió que la prioridad de las negociaciones debía ser alcanzar acuerdos en la mayor parte del territorio. "Hay dos circunscripciones donde la división no penaliza: Madrid y Barcelona. Allí no pasa nada por que haya más candidaturas. No se va a perder ningún voto. Lo importante es que haya acuerdos en el resto. Podemos va a trabajar para que haya acuerdos en prácticamente todas partes", explicó Iglesias.