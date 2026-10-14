EFE se convierte en el órgano de agitación y propaganda del sanchismo con la muerte de Maricarmen

La agencia pública EFE ha abordado el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años fallecida después de ser desahuciada de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro, a través de su portal temático Efeminista. En la newsletter que distribuyó el viernes 9 de octubre, el relato se centra en las movilizaciones por el derecho a la vivienda y en las iniciativas legislativas del Gobierno de Pedro Sánchez, sin mencionar la mediación del Ayuntamiento de Madrid para facilitar un acuerdo sobre el regreso de la mujer al piso.

El tratamiento del caso coincide con un período electoral en el que el sanchismo ha puesto todos sus terminales mediáticos en marcha. El boletín de Efeminista remitió a una información publicada en el propio portal sobre la muerte de Maricarmen y las protestas que siguieron a su desahucio. En su edición del 9 de octubre, la newsletter relataba que Maricarmen falleció quince días después del desahucio sin haber podido regresar a su vivienda, a pesar de que finalmente se había alcanzado un acuerdo para hacerlo. El texto también recogió las movilizaciones celebradas tras el desahucio y defendía que la interpretación de los manifestantes se ajustaba a la realidad de los hechos, cuando en Libertad Digital se han contado las mentiras sobre el desahucio. La nota de EFE afirmaba que "se escuchaba una frase que quizá explique mejor que ninguna otra lo ocurrido estas semanas": "Maricarmen se va, pero la lucha sigue".

La publicación vinculó el caso con las reivindicaciones relacionadas con el derecho a la vivienda y con las iniciativas legislativas promovidas por el Ejecutivo. El enfoque subraya la continuidad de las protestas y en la demanda de nuevas medidas, en lugar de detallar las actuaciones de las distintas administraciones implicadas en la negociación. Uno de los aspectos que no recoge el boletín es la intervención del Ayuntamiento de Madrid en las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre la empresa propietaria de la vivienda, Urbagestión, y los representantes legales de Maricarmen.

La mediación municipal resulta relevante para reconstruir las gestiones que se llevaron a cabo después del desahucio. Sin embargo, la newsletter centra su atención en las protestas y en las medidas reclamadas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Reportajes

Por otro lado, EFE también ha realizado un reportaje sobre la acampada en Sol. Se trata de un short de YouTube en el que la cámara recorre las instalaciones improvisadas bajo el Kilómetro Cero. Muestra mesas de debate, zonas de herramientas, espacios culturales, un almacén de sacos de dormir y colchonetas, y hasta una "unidad de cuidados". La narración lo describe como "un ecosistema propio", "una ciudad dentro de la ciudad", un lugar donde "no solo se protesta, se vive".

Así las cosas, EFE también apuesta por dulcificar una acampada que lleva ya más de 15 días y cuyo objetivo es enarbolar la muerte de Maricarmen. Por otro lado, el Ayuntamiento y el Gobierno regional han solicitado que se disuelva sin suerte, pues la Delegación del Gobierno, que encabeza el socialista Martín Aguirre, se opone al desalojo. Mientras tanto, la agencia pública opta por alinearse contra una acampada que se ha movilizado más contra la Comunidad de Madrid que contra Pedro Sánchez, quien definió su legislatura como la "legislatura de la vivienda".