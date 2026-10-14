El Frente Amplio lanza su logo, web y redes sociales de cara a las elecciones

El Frente Amplio se ha puesto en marcha y está ya metido de lleno en los preparativos para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ya tiene publicados sus perfiles de X, Instagram, TikTok y BlueSky, así como una página web en la que centralizará toda la información sobre esta nueva coalición de extrema izquierda compuesta por Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y los Comunes, a la espera de que Podemos y Esquerra Republicana se unan antes del viernes.

La web Frenteamplio.info ha sido concebida como una herramienta para recabar apoyos de cara a la construcción y consolidación de una coalición de extrema izquierda lo más amplia posible. Asimismo, será un medio para que todo el que quiera colaborar e implicarse en la campaña pueda inscribirse.

El Frente Amplio estrena también su nueva imagen gráfica, con una gama cromática compuesta por el tono bermellón y el lima. A esto hay que añadirle la preparación del acto de presentación de la candidatura del Frente Amplio anunciado ya hace varias semanas y que se celebrará en Madrid el próximo sábado 17 de octubre.

Todo ello, mientras Ada Colau, candidata de la nueva formación para los comicios de noviembre, suplica a la desesperada a Podemos y a Esquerra Republicana que se unan a la coalición para "derrotar al fascismo". Sin embargo, hasta el momento, esa candidatura única no tiene visos de prosperar, pues tanto Irene Montero como Gabriel Rufián han declinado esa posibilidad.