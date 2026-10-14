Menú
España

El Frente Amplio lanza su logo, web y redes sociales de cara a las elecciones

Ada Colau, candidata de Frente Amplio, busca a la desesperada que se unan Podemos y Esquerra Republicana.

Libertad Digital
Ada Colau, candidata de Frente Amplio, busca a la desesperada que se unan Podemos y Esquerra Republicana.
El logo de Frente Amplio para las elecciones | Frente Amplio

El Frente Amplio se ha puesto en marcha y está ya metido de lleno en los preparativos para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ya tiene publicados sus perfiles de X, Instagram, TikTok y BlueSky, así como una página web en la que centralizará toda la información sobre esta nueva coalición de extrema izquierda compuesta por Izquierda Unida, Sumar, Más Madrid y los Comunes, a la espera de que Podemos y Esquerra Republicana se unan antes del viernes.

La web Frenteamplio.info ha sido concebida como una herramienta para recabar apoyos de cara a la construcción y consolidación de una coalición de extrema izquierda lo más amplia posible. Asimismo, será un medio para que todo el que quiera colaborar e implicarse en la campaña pueda inscribirse.

Relacionado

El Frente Amplio estrena también su nueva imagen gráfica, con una gama cromática compuesta por el tono bermellón y el lima. A esto hay que añadirle la preparación del acto de presentación de la candidatura del Frente Amplio anunciado ya hace varias semanas y que se celebrará en Madrid el próximo sábado 17 de octubre.

Todo ello, mientras Ada Colau, candidata de la nueva formación para los comicios de noviembre, suplica a la desesperada a Podemos y a Esquerra Republicana que se unan a la coalición para "derrotar al fascismo". Sin embargo, hasta el momento, esa candidatura única no tiene visos de prosperar, pues tanto Irene Montero como Gabriel Rufián han declinado esa posibilidad.

Temas

En España

    Servicios

    • Kit Digital
    • Securitas