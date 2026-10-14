El Tribunal Supremo rechaza los incidentes de nulidad de Ábalos y Koldo y deja abierta la vía del Constitucional

El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad planteados por el exministro de Transporte José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, por la sentencia del pasado mes de junio donde se les condenaba a 24 y 19 años de prisión respectivamente por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias.

Fuentes jurídicas señalaron a Libertad Digital que la defensa del exministro de Transporte estaba convencida de que el Supremo iba a rechazar su recurso. Sin embargo, Ábalos se encontraba "confiado" en que un nuevo recurso que se presentase ante el Tribunal Constitucional sí que sería avalado por la mayoría izquierdista del tribunal.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado "desestimar los incidentes de nulidad promovidos por José Luis Ábalos Meco y por Koldo García Izaguirre, contra la Sentencia nº 418/2026, de 22 de junio, dictada en la causa especial núm. 20.775/2020. Se imponen a José Luis Ábalos Meco y a Koldo García Izaguirre las costas procesales derivadas del presente incidente de nulidad de actuaciones", según se desprende de la sentencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"No puede interpretarse en el sentido de que venga a otorgar a las partes una especie de recurso de súplica contra la sentencia que resuelve el recurso de casación o contra el Auto que acuerda la inadmisión, basado en la pretensión de obtener una modificación del criterio razonadamente expresado en tales resoluciones. No es, por lo tanto, una ocasión para reabrir el debate que ya se produjo con anterioridad y que fue resuelto en la sentencia o el auto cuya nulidad se pretende", explica la Sala sobre el recurso planteado por Ábalos.

El Supremo recuerda que se trata de un "remedio orientado a permitir la oportunidad de corregir errores u omisiones involuntarios, consistentes generalmente en defectos en la tramitación que hubieran ignorado la presencia de alguna de las partes".

De igual manera, la Fiscalía Anticorrupción pidió que se rechazasen los incidentes de nulidad de los dos condenados al apreciar que "necesariamente están abocados al fracaso y deben ser desestimados, pues desbordan claramente el objeto de este remedio", al "limitarse a reproducir pretensiones ya examinadas y decididas en la sentencia firme cuya nulidad se solicita".