Espinosa de los Monteros presenta un plan contra la deriva educativa de Sánchez y el "adoctrinamiento woke"

Atenea, la plataforma de Iván Espinosa de los Monteros, presentó este martes el informe Crisis del sistema educativo español: diagnóstico y soluciones, elaborado por Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho y miembro del Centro de Estudios Atenea. El documento analiza los problemas estructurales de la educación en España y plantea una serie de reformas para recuperar el nivel académico y el nivel de exigencia, además de acabar con el "adoctrinamiento woke".

Entre los datos más destacados del informe figura el retroceso de España en comprensión lectora, una de las competencias fundamentales para el aprendizaje. Según los datos del informe PISA recogidos en el documento, la nación habría perdido 44 puntos en esta materia entre 2015 y 2025, frente a un descenso de 27 puntos en el promedio de la OCDE. El autor considera que esta evolución alerta sobre las dificultades de los alumnos para comprender textos, interpretar información y afrontar tareas que requieren una lectura sostenida. A partir de este diagnóstico, el informe plantea la necesidad de revisar el modelo educativo y situar el aprendizaje, el conocimiento y la evaluación de resultados en el centro de las políticas públicas.

Asimismo, analiza la relación entre la extensión de los textos y los errores de comprensión, así como la asociación entre el uso de herramientas de inteligencia artificial y los resultados académicos. En este sentido, recoge que los estudiantes que no utilizan chatbots para escribir o resumir textos obtendrían mejores puntuaciones en lectura que quienes sí los emplean.

Más allá de los resultados, el informe analiza los factores pedagógicos, normativos y organizativos que han contribuido a "debilitar la enseñanza". Entre ellos figuran la pérdida de importancia de la transmisión de conocimientos, el cuestionamiento de la autoridad docente, la carga burocrática y la influencia de determinadas corrientes pedagógicas. La propuesta del Centro de Estudios Atenea parte de la necesidad de recuperar el valor del conocimiento, el esfuerzo, la disciplina intelectual y la exigencia académica, sin renunciar a una formación integral ni a la igualdad de oportunidades.

En esta deriva educativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, se encuentra también el adoctrinamiento woke, que, según el informe, se ha extendido por la mayoría de las facultades de ciencias humanas y está impregnando cada vez más la enseñanza primaria y secundaria. El autor advierte de que este enfoque puede llevar a los alumnos a despreciar su propia historia y cultura, y pone como ejemplo el análisis de las grandes obras literarias desde el "enfoque de género" o la «teoría crítica de la raza».

El documento señala que las lecturas podrían acompañarse de propuestas centradas en "desmontar los estereotipos sexuados" de una narración o en analizar los "prejuicios raciales" presentes en una historia. Atenea contrapone esta perspectiva a la idea de que educar implica transmitir el legado cultural a las nuevas generaciones. El autor sostiene que el wokismo se avergüenza de Occidente y critica las corrientes que califican de fascista la gramática, sexista la literatura, chauvinista la historia, etnocéntrica la geografía y dogmáticas las ciencias.

Principales medidas para acabar con esta deriva

- Recuperar la exigencia académica, con objetivos de aprendizaje claros y evaluaciones rigurosas al final de las distintas etapas educativas.

-Reforzar la formación y la autoridad del profesorado, dotando a los docentes de mejores herramientas y condiciones para desarrollar su labor.

-Reducir la carga burocrática que soportan los centros educativos y los profesionales de la enseñanza.

-Ampliar la autonomía de los centros, para facilitar el desarrollo de proyectos educativos propios y adaptados a las necesidades de los alumnos.

-Proteger la libertad de elección de las familias, favoreciendo la diversidad de proyectos educativos.

-Revisar los itinerarios formativos, incluida la Formación Profesional, para ofrecer alternativas acordes con las capacidades, los intereses y las expectativas de los estudiantes.

El documento defiende que la mejora del sistema requiere una visión de conjunto que combine cambios en la enseñanza, la evaluación, la organización de los centros y el marco normativo. El objetivo es garantizar que los alumnos adquieran conocimientos sólidos y desarrollen las capacidades necesarias para progresar en las distintas materias.

Espinosa de los Monteros: "La educación debe volver a ser una verdadera prioridad nacional"

El acto fue clausurado por Iván Espinosa de los Monteros, presidente de Atenea, quien defendió que la educación debe ocupar un lugar central en las prioridades del país y reivindicó la transmisión del conocimiento, la exigencia académica y la igualdad de oportunidades. "La educación debe volver a ser una verdadera prioridad nacional, basada en la transmisión del conocimiento, la exigencia académica y la igualdad de oportunidades", afirmó.

Espinosa de los Monteros subrayó que todos los alumnos deben tener acceso a una educación excelente, con independencia de su origen o situación económica, y defendió que es necesario reforzar los apoyos a quienes más lo necesitan sin renunciar a los objetivos académicos. En su intervención, también vinculó la calidad educativa con el futuro económico y social de España. La formación de los ciudadanos, señaló, resulta fundamental para impulsar la innovación, mejorar la productividad y preparar a las nuevas generaciones para los cambios tecnológicos y profesionales.

Como horizonte de futuro, el que fuera portavoz de Vox en el Congreso planteó que España aspire a contar, dentro de diez años, con uno de los mejores sistemas educativos de Europa, con resultados destacados en lectura, matemáticas, ciencias, idiomas y tecnología. Para avanzar hacia ese objetivo, defendió el prestigio de la profesión docente, la continuidad de las reformas y la evaluación de sus resultados.