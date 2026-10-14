Informes de inteligencia dicen que la entrada de buques de guerra marroquíes fue una "muestra deliberada de presencia"

El Gobierno quiere rebajar ahora la gravedad de que en plena invasión de Ceuta, buques de guerra de Marruecos entraran en aguas territoriales españolas. Informes de inteligencia a los que ha tenido acceso Libertad Digital, todo lo contrario, elevan la gravedad, confirman la coordinación entre la invasión terrestre y marítima y señalan que "la crisis se situó en el borde superior de la zona gris: el umbral entre la guerra híbrida y el riesgo de un enfrentamiento convencional limitado fue rozado".

"La entrada de buques de guerra de la Marina Real marroquí en aguas españolas de Ceuta, en los mismos días en que decenas de miles de personas entraban por tierra y a nado, exigió la participación de la cadena de mando militar marroquí y no fue casual", destaca un informe de inteligencia recién elaborado por Chema Gil a raíz del descubrimiento de la noticia de la violación de las aguas españolas por buques armados de Marruecos en plena invasión de la ciudad autónoma.

El informe, que ha sido ya distribuido por el analista entre sus redes de inteligencia, añade que "la crisis se situó en el borde superior de la zona gris: el umbral entre la guerra híbrida y el riesgo de un enfrentamiento convencional limitado fue rozado, no superado. La falta de elevación de la crisis a los órganos de Seguridad Nacional, y el silencio público posterior, agravaron la exposición del Estado".

El informe detalla los hechos certificados hasta el momento. "Los días 30 y 31 de julio, al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí entraron sin autorización ni aviso previo en aguas de soberanía española de Ceuta. Es un hecho reconocido por el presidente del Gobierno el 12 de octubre". Es más, "una incursión de unidades navales en el mar territorial de otro Estado, en plena crisis, exige la participación de la cadena de mando militar marroquí. No es atribuible a la iniciativa de un comandante aislado. La coincidencia temporal y espacial entre la incursión naval y la entrada masiva no fue casual".

El informe va a más: "La acción marroquí no cruzó el umbral del ataque armado del derecho internacional, pero situó el episodio en el borde superior de la zona gris. El umbral entre la guerra híbrida y el riesgo de un enfrentamiento convencional limitado fue rozado". Y añade: "En los próximos doce meses, el riesgo más grave por su impacto no es una guerra abierta, sino un incidente no intencionado entre unidades de ambos países en un espacio marítimo comprimido, en el contexto de una nueva crisis en tierra".

El estudio destaca un dato ya advertido: la inacción del Gobierno español. "El fallo de elevación ya documentado (no se activaron la Célula de Coordinación, el Comité Especializado de Inmigración, ni el Comité de Situación del Departamento de Seguridad Nacional) adquiere mayor gravedad porque el Gobierno conocía, desde los primeros días de agosto como muy tarde, la presencia de unidades militares extranjeras en aguas españolas".

El informe aporta datos: "En la mañana del 31 de julio, la fragata Hassan II fue fotografiada saliendo de la base naval de Ksar Sghir, a unos diecinueve kilómetros de Benzú. Según fuentes conocedoras citadas en la prensa, las entradas fueron intencionadas y repetidas, no un tránsito accidental ni la persecución de narcolanchas, y las maniobras situaron a un patrullero español y a otro marroquí al borde de la colisión". A raíz de todo ello, "España desplegó el Buque de Acción Marítima Rayo, que llegó a Ceuta desde Las Palmas el 3 de agosto; la fragata Santa María, desde Rota, relevada tras una avería por la fragata Navarra; ambas atracaron unas horas en Ceuta el 6 de agosto para trasvasar equipo de Infantería de Marina. Aeronaves españolas permanecieron en observación. El Ministerio de Defensa hizo gestiones de alto nivel ante Rabat, y las incursiones cesaron".

Y la conclusión del informe es demoledora: el objetivo de Marruecos fue la "demostración deliberada de presencia y fuerza vinculada a la crisis".