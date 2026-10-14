Cerco al Gobierno: exigen al juez los datos del CNI sobre la invasión naval marroquí en Ceuta

La acusación popular unificada liderada por Iustitia Europa ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón que investigue la supuesta invasión del territorio marítimo español por parte de buques de guerra marroquíes durante la invasión de Ceuta.

El pasado fin de semana se dio a conocer una información acerca de que varios buques de guerra marroquíes habían cruzado la frontera marítima española durante los días 30 y 31 de julio, cuando se produjo la invasión de alrededor de 80.000 inmigrantes irregulares a Ceuta perpetrada desde suelo marroquí. El Gobierno habría intentado ocultar esta información tanto a la prensa como a la Justicia.

"Salvo error u omisión de esta parte, los cuarenta documentos difundidos por el Gobierno el 9 de septiembre de 2026 no contienen ninguna referencia a las incursiones navales. Por eso la información disponible es incompleta en un aspecto esencial del objeto de esta causa", apunta el escrito.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la acusación popular pide a la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 que investigue con carácter urgente esta entrada de fuerzas militares del Reino de Marruecos en territorio español. "Esta representación considera que los hechos conocidos con posterioridad, relativos a la posible entrada y presencia de unidades navales militares del Reino de Marruecos en aguas sometidas a soberanía española, presentan una singularidad fáctica y una potencial trascendencia jurídico-penal que justifican su investigación específica, expresa y diferenciada", asevera el escrito.

En este marco, piden a la magistrada que investiga las posibles responsabilidades penales de la invasión que realice un "requerimiento urgente para que se conserven los datos" que haya podido obtener el Ministerio de Defensa de Margarita Robles. "Se solicita requerir de forma inmediata al Estado Mayor de la Defensa, a la Armada, a la Dirección General de la Guardia Civil (Servicio Marítimo y Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y a la Capitanía Marítima de Ceuta", especifica el escrito antes de recalcar que deben impedir que se borren los datos recabados, así como las comunicaciones de radio grabadas.

De la misma forma, se pide que la causa recoja toda la documentación naval que haga referencia al caso: cuadernos de bitácora, informes sobre lo sucedido o las órdenes precisas de actuación. También se pide que se ordenen diligencias hacia el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares para conocer las comunicaciones y acciones diplomáticas que se realizaron con el Reino de Marruecos a este respecto. También pide que requiera al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la información sobre los buques de guerra y que, si este no puede ponerla a disposición de la Justicia, mande un requerimiento al Consejo de Ministros para que desclasifique esta información.

Asimismo, la acusación popular unificada pide requerimientos de información a varios departamentos militares del Gobierno español, así como a organismos internacionales: "Solicitar, por los cauces de cooperación judicial y administrativa de la Unión Europea, a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), en el marco del sistema EUROSUR, y al Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen), la información y las imágenes de que dispongan sobre la zona y el periodo indicados".