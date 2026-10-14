La defensa de David Sánchez ironiza con el absentismo laboral: los tribunales "terminarán definitivamente de colapsarse"

La defensa de David Sánchez ha defendido en su recurso de apelación que el absentismo laboral del que se acusaba al hermano del presidente del Gobierno, "no tiene encaje hipotético en el ordenamiento criminal español" y que si los tribunales persiguiesen esta omisión laboral "terminarán definitivamente de colapsarse". Además, el recurso precisa que en el caso de David Sánchez "no hay rasgo" que indique tal absentismo.

David Sánchez presentó la semana pasada su recurso de apelación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz por la que se le condenaba a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Junto a él también resultó condenado Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación. La sentencia señalaba que los acusados se movieron para tratar de favorecer los intereses del hermano del presidente del Gobierno con la creación de un puesto público "innecesario".

"No hay rasgo de eso; ni siquiera un aspecto tan accesorio del entendimiento del proceso merece mantenerse en los términos que asume la sentencia. No es tolerable porque no hay prueba solvente de semejante valoración indiciaria, que atiende a una coyuntura laboral que no tiene encaje hipotético en el ordenamiento criminal español, como ya hemos significado. Desde luego, como se pretenda el castigo penal de estas omisiones laborales en España, los ya de por sí saturados Juzgados y Tribunales de esa jurisdicción terminarán definitivamente de colapsarse", señala el recurso de apelación al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Desde auténticas mentiras periodísticas que no soportaron ni los primeros tramos de la instrucción, y la mención a un absentismo que no constituye delito en nuestro ordenamiento positivo, se alza una paradigmática causa general contra nuestro representado, con el pretexto artificiosamente invocado de la conexión geográfica de Elvas", precisa el escrito.

El recurso recuerda que la "atipicidad" del absentismo ya fue planteada por la defensa de David Sánchez ante el Tribunal de Instancia de Badajoz quien les contestó que, aunque el absentismo laboral no es constitutivo de delito, "el mismo constituiría indicio fundamental para la determinación de la necesidad de la creación de su Puesto de trabajo y posteriormente del Cambio de Nomenclatura del mismo".

La defensa critica que esta frase "no la soporta el entendimiento constitucional del proceso penal y resume toda nuestra queja acerca del carácter prospectivo de la investigación" y califica la respuesta judicial de "irrazonable e insostenible".

"La rendija así rasgada por la que se termina colando la justificación meramente formalista de esta auténtica investigación prospectiva merece, por su literal, ser expulsada del entendimiento del proceso, en la medida en que constituye una quiebra del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por motivación errática e inasumible", añade.

David Sánchez pide su absolución

En el mismo recurso se pide la absolución del hermano del presidente del Gobierno y achaca al tribunal su imputación en la causa por ser justamente hermano de Pedro Sánchez. "Estos dos títulos de imputación, propios de otras ramas sancionadoras del Derecho, se esconden tras la argumentación judicial, no cabe duda, por el libro de familia de los padres de nuestro mandante; esto es, por la condición de político de su hermano en el momento de la dotación de la plaza original, después Presidente de Gobierno", precisa el escrito.

La defensa critica que la Audiencia Provincial de Badajoz haya utilizado esta condición de hermano del presidente para usar el argumento de que "podía urdir lo que tenía a bien para su interés o beneficio". La defensa explica que esto no significa que lo urdiera y que la sentencia no ofrece "pasaje alguno" de que eso fuese así.