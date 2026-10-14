La Fiscalía investiga ahora al franquismo por una "masacre" de 1976: "Los hechos prescribirán pero las víctimas no"

La Fiscalía de Álava ha abierto ahora una investigación contra el franquismo por una "masacre" con cinco fallecidos ocurrida en 1976, hace 50 años. "Los hechos prescribirán, pero las víctimas nunca lo harán", defienden desde la Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato para justificar una investigación que se ampara en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022.

La conocida como "masacre del 3 de marzo" se refiere a la represión ejercida por el franquismo en Álava ante una huelga general de obreros que se produjo en 1976, unos meses después de la muerte del dictador, cuando ya se fraguaba la Transición hacia la democracia —si bien todavía no se habían disuelto las Cortes Franquistas—. En la huelga fallecieron cinco personas, a lo que hay que sumarle la muerte de otras dos que se lo hicieron en las manifestaciones posteriores contra la represión franquista.

En un comunicado de la Fiscalía, el órgano judicial ha anunciado la apertura de un procedimiento por parte de la Fiscalía Provincial para investigar los hechos. Este procedimiento se realiza en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, que ha calificado los hechos como la "Masacre de Vitoria" de 1976. Las diligencias han sido asumidos por la Fiscal Jefa del mencionado área de la Fiscalía; una decisión que él órgano dirigido por Peramato ha argumentado alegando la importante "trascendencia" de los hechos.

"A pesar de que formalmente se tramitaron dos procedimientos judiciales, estos gravísimos hechos quedaron impunes al no haberse realizado la más mínima investigación", asegura la Fiscalía acerca del procedimiento que se abrió en aquel entonces, cincuenta años atrás en el tiempo. De hecho, la Fiscalía alaba en su nota la herramienta que la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez le ha dotado para investigar hechos acaecidos décadas antes que, a su juicio, no fueron investigados con la suficiente tenacidad.

"Se ha convertido en una valiosa herramienta de justicia reparadora para las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista. En este caso se pretende la reparación de las víctimas de unos hechos que, aunque sucedidos hace 50 años, forman parte de la memoria histórica de esta Ciudad. Será la primera vez que la Justicia se acerque de manera efectiva a estas víctimas para darles satisfacción y reparación, porque los hechos prescribirán, pero las víctimas nunca lo harán", sentencia.