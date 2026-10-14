La línea Madrid-Barcelona sigue con incidencias: estos son los trenes cancelados y los cambios de horario

La línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona continuará registrando alteraciones este miércoles tras el incendio ocurrido el lunes en la cabina trasera de un AVE que cubría el trayecto entre Madrid y Figueras. Renfe mantiene las labores para retirar el tren afectado y reparar la infraestructura, pero todavía no ha fijado una fecha para concluir los trabajos.

La compañía ha advertido de que las operaciones presentan una elevada complejidad técnica, ya que requieren trasladar equipos especializados hasta el punto de la incidencia y compatibilizar las tareas con la circulación de los trenes comerciales. Mientras tanto, Renfe ha cambiado horarios, Iryo ha cancelado cuatro servicios y Ouigo ha modificado otros dos.

Renfe mantiene las restricciones y adapta los servicios

Los trabajos para retirar el convoy incendiado y reparar la infraestructura continuarán durante los próximos días, según la información facilitada por Renfe. La compañía no ha concretado cuándo podrá recuperarse la normalidad en la línea.

El martes, la compañía recurrió a trenes en doble composición, es decir, con más capacidad para transportar viajeros, con el objetivo de conservar el mayor número posible de servicios. Esta reorganización también obligó a modificar horarios y reubicar pasajeros en otros trenes.

Renfe está comunicando a los viajeros las condiciones de circulación previstas y actualizará la información en función de cómo evolucionen las reparaciones.

Iryo cancela cuatro trenes y reubica a los pasajeros

Iryo ha suprimido cuatro servicios comerciales para este miércoles en el corredor Madrid-Barcelona: los trenes 6081, 6320, 6161 y 6190. Los pasajeros afectados serán reubicados en otros servicios de la compañía. Las alternativas previstas son los trenes 6091, 6281, 6130, 6014, 6151, 6171 y 6200, según la información facilitada por la operadora.

La compañía está notificando las modificaciones a través de sus canales habituales. Los viajeros que no estén conformes con la alternativa asignada podrán solicitar un cambio de billete o la cancelación con devolución íntegra del importe.

Afectaciones previstas para el 14 de octubre en la línea Madrid–Barcelona debido a las restricciones de circulación. pic.twitter.com/V6S9FyLOzI — iryo.eu (@iryo_eu) October 13, 2026

Ouigo modifica dos servicios entre Barcelona y Madrid

Ouigo también ha alterado su programación para este miércoles. Uno de los servicios afectados es el tren 6500, que tenía prevista su salida de Barcelona Sants a las 10:40 horas. Los viajeros serán trasladados a otro servicio con salida a las 13:50 horas y llegada a Madrid Puerta de Atocha a las 16:52 horas.

El segundo cambio afecta al tren 6570, que debía salir de Barcelona a las 17:40 horas. Los pasajeros serán reubicados en un servicio con salida a las 20:20 horas y llegada a Madrid a las 23:48 horas.

Ouigo ha señalado que los viajeros afectados han recibido información sobre los cambios con la mayor antelación posible. Además, ofrece la posibilidad de cambiar el billete sin coste o solicitar el reembolso íntegro, según las preferencias de cada pasajero.

Renfe descarta fallos en las revisiones programadas

La investigación sobre las causas del incendio del 12 de octubre continúa abierta. Renfe ha confirmado que todavía no ha podido determinar el origen del fuego, aunque sostiene que el tren había cumplido todas las operaciones de mantenimiento previstas en el plan vigente cuando se produjo la incidencia.

En concreto, la unidad había pasado 24 actuaciones de mantenimiento preventivo desde el 26 de mayo de 2026, entre ellas inspecciones periódicas y revisiones técnicas correspondientes a su serie.