La Policía Nacional establece un dispositivo de protección a la juez Biedma por "existencia de peligro"

La juez Beatriz Biedma, la magistrada que instruyó la contratación del hermano de Pedro Sánchez por su contratación ilegal en la Diputación de Badajoz, cuenta desde este miércoles con un dispositivo de seguridad y protección que ha establecido la Policía Nacional. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha confirmado que "se ha dispuesto" el dispositivo y ha manifestado que "ante unas supuestas amenazas y una existencia de peligro, ella presenta una comparecencia ante la Policía".

Así, "lógicamente y haciendo los trámites oportunos", el Cuerpo Nacional de Policía "ha establecido un dispositivo de seguridad hacia ella aplicando los protocolos oportunos". Sobre la duración de este no se ha pronunciado y ha señalado que hay que esperar a "ver cuáles son los siguientes pasos".

Biedma, por su parte, ha asegurado al juez Santiago Pedraz, que investiga la cloaca del PSOE, que se sintió perseguida, angustiada e incómoda en diferentes situaciones de acoso que sufrió por parte del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, a quien la Guardia Civil vincula con la cloaca. En este sentido, Pedraz ha citado como investigado al exmagistrado el próximo 28 de octubre. Según un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, Cintia Rocho afirmó a la UCO que Sáenz de Tejada contactó al clan para "eliminar" a Biedma.

Y es que el juez Pedraz admitió que Biedma se personase como perjudicada en el procedimiento, pero solo veía indicios suficientes en relación con presuntas calumnias que esta habría sufrido por parte de Sáenz de Tejada, socio de Leire Díez. No obstante, tras la declaración como perjudicada de la magistrada instructora de Badajoz y su nuevo escrito, Pedraz decidió imputar a Sáenz de Tejada también por la comisión de los posibles delitos de organización criminal, coacciones y contra la integridad moral.

Por otro lado, los vocales izquierdistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han impedido un comunicado para dar su apoyo a Biedma tras conocerse las maniobras de la cloaca para desestabilizar el proceso judicial contra David Sánchez.