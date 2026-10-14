La radiografía de la España "asfixiada y desprotegida" por Sánchez después de 8 años de Gobierno

El periodista Carlos Cuesta ha dedicado el editorial de su programa "La Noche de Cuesta" de esRadio a realizar una radiografía de los ocho años de mandato de Pedro Sánchez, donde el abandono institucional, la asfixia económica a los jóvenes, la inseguridad nacional, la "amnistía a medida", la excarcelación de miembros de ETA o los graves problemas de acceso a la vivienda, se han convertido en los "grandes logros" de su gobierno.

Haciendo balance de todos ellos, en materia de soberanía y seguridad nacional, la política exterior de Pedro Sánchez queda señalada por su debilidad en la protección del territorio. El episodio vivido en Ceuta expone las grietas del control fronterizo, y es que "en Ceuta nos han invadido simultáneamente por tierra con entre 80.000 y 100.000 personas", a lo que se sumó la presencia de barcos de la Armada Marroquí en aguas españolas, un hecho que la Presidencia mantuvo oculto durante 74 días tanto al Congreso de los Diputados como a la opinión pública. Mientras Rabat, recuerda Cuesta, no colabora para cerrar los narcotúneles que violan la integridad del país ni duda en cortar suministros de diésel a España, el Gabinete de Sánchez responde manteniendo el flujo de gasoductos hacia el reino alauita, es decir, "un ejemplo de cobardía, de sumisión, de pleitesía".

En el ámbito económico, el editorial se detuvo en los problemas de acceso a la vivienda que afectan a la población y en la escasa emancipación de los jóvenes. Cuesta explicó que la demanda de vivienda anual en España supera los 350.000 inmuebles, mientras que la oferta real se queda muy corta, advirtiendo de que "no llegamos ni a 100.000 el número de viviendas que estamos construyendo". Esta escasez contrasta, según apuntó el presentador, con el crecimiento patrimonial de varios cargos y del entorno político del Ejecutivo, retratando como "la misma gente que llama buitres, carroñeros a todos los que tienen o ahorran en vivienda, esa misma gente resulta que tiene" múltiples propiedades e inversiones inmobiliarias.

Otro de los graves episodios del Gobierno de Sánchez es el abandono institucional que han vivido los españoles durante estos ocho años. Mientras los ciudadanos y las víctimas de catástrofes o del terrorismo sufren la desatención institucional, con ejemplos como la DANA, Ceuta o Adamúz, el Ejecutivo sí muestra rapidez para proteger acampadas e intervenciones de colectivos radicales como los de la Puerta del Sol, donde, como hoy, se han detectado agresiones directas a la policía, o la excarcelación de más de un centenar de presos de ETA y "la concesión de amnistías a medida" para los líderes del independentismo catalán.

En el plano económico, la carga impositiva diseñada por la administración de Sánchez asfixia la capacidad de ahorro familiar y el desarrollo profesional de los jóvenes, cuyo esfuerzo fiscal en su primer sueldo "supera el 40%" entre impuestos directos y cotizaciones a la Seguridad Social. A esto se suma el grave menoscabo causado por los casos judiciales que cercan al entorno del presidente y a su formación política: las 22 tramas de corrupción investigadas representan un coste de "5.432 millones directos" y un impacto global sobre la economía de "181.000 millones", lo que equivale a más de 3.000 euros por cada contribuyente.

Frente a esta radiografía, Cuesta afirma que "España ha quedado destrozada tras el paso de Pedro Sánchez", recordando una vez más que las concesiones a los socios parlamentarios, la amnistía y el abandono de los servicios públicos responden únicamente a la supervivencia política del presidente. Ante la proximidad de la cita electoral del 29N, el periodista hizo un llamamiento final al electorado para acudir a las urnas con responsabilidad y criterio propio: "Espero que la gente decida no en base a los bulos y mentiras sistemáticos que cuenta esta persona, sino en base a información de verdad".