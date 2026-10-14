La última baza de Sánchez con la Ley de Nietos: recurso ante Pumpido del Defensor del Pueblo, un particular o Fiscalía

El Gobierno de Pedro Sánchez podrá recurrir en amparo la suspensión de la Ley de Nietos acordada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido a través del Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo, un particular o la Fiscalía.

El Supremo acordaba este lunes mantener las medidas cautelares para frenar el efecto en el censo electoral de la Ley de Nietos. De esta forma, las personas que hayan obtenido la nacionalidad por esta vía no podrán votar en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Según el Alto Tribunal, "persisten las razones que llevaron a esta Sala a adoptar una medida tan excepcional como la de acordar la suspensión cautelar de las inscripciones en el CERA y de los efectos electorales de las inscripciones ya realizadas, por falta de constancia absoluta del cumplimiento, siquiera aproximado del estado de la cuestión. No puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla".

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la Abogacía del Estado no es titular de derechos fundamentales y sólo podría recurrir ante el TC por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, presentando previamente un incidente de nulidad de actuaciones en el Supremo que no se resolvería antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. No obstante, el Ejecutivo socialista podría reservarse una baza para recurrir en amparo ante Conde-Pumpido a través del Defensor del Pueblo o un particular afectado por la resolución del Supremo. A través de la Fiscalía sería aún más discutible porque el Ministerio Público no recurrió directamente la decisión del Alto Tribunal, sino que se adhirió al recurso de la Fiscalía, sin embargo tampoco puede descartarse".

"En buena práctica constitucional, no cabría ningún tipo de recurso ante el TC para pedir la suspensión de la medida cautelar del Supremo, sin embargo, con Conde-Pumpido al frente del Tribunal de garantías y con Sánchez todo es posible. Si Conde-Pumpido admitiera a trámite el recurso se estaría situando fuera de la doctrina del propio TC, algo que ya ha hecho en otras muchas ocasiones. Sería la guinda del pastel para este magistrados, adulterar unas elecciones generales", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "el Constitucional es muy restrictivo a la hora de admitir a trámite un recurso de amparo. Además, es más restrictivo aún si este recurso es contra una medida cautelar adoptada y todavía más restrictivo si cabe al solicitarse una medida cautelar de suspensión ante una medida cautelar adoptada".

"El hipotético recurso de amparo ante el TC contra el Supremo solicitando como medida cautelar la no suspensión de la Ley de Nietos podría fundamentarse en una presunta lesión del artículo 23 de la Constitución española. Dicho artículo establece que ‘los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal’", subrayan. Tal y como desveló este diario, Conde-Pumpido ya afirmó en septiembre que la suspensión de los efectos de la Ley de Nietos acordada inicialmente en septiembre por el Supremo "vulneraba el derecho fundamental al sufragio".

El derecho de sufragio, "supeditado a su configuración legal"

El Supremo explicaba en su auto que "el derecho de sufragio, en su doble modalidad, no es un derecho de carácter absoluto e ilimitado, sino que queda supeditado a su configuración legal y, también, a intereses generales de carácter supraindividual, entre los que se encuentra el de preservar la veracidad e inexistencia de irregularidades en el censo electoral, que debe prevalecer sobre el interés particular del ciudadano".

"En consecuencia, deberá estarse a lo acordado en el citado Auto, con indicación al Instituto Nacional de Estadística, del que depende orgánicamente la Oficina del Censo Electoral que no puede inscribir en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el extranjero (CERA) a las personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen por el ejercicio del Derecho de opción previsto en la Disposición Adicional 8ª.1 Inciso primero de la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática y aún no hayan sido inscritas en el Censo Electoral por aplicación de la suspensión acordada en el citado Auto", concluía.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com