Los vocales izquierdistas frustran un comunicado de apoyo del CGPJ a la juez Biedma

Los vocales izquierdistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han frustrado un comunicado para dar su apoyo a la juez que instruyó la causa contra David Sánchez, Beatriz Biedma, tras conocerse las maniobras de la cloaca para desestabilizar este proceso judicial.

En el pleno celebrado este miércoles los vocales José Antonio Montero, José Luis Costa, Pilar Jiménez, Eduardo Martinez Mediavilla, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal han propuesto un comunicado de apoyo a la juez Biedma.

Fuentes del CGPJ han señalado a Libertad Digital que los nueves vocales "autodenominados progesistas" han mostrado su "oposición frontal" tanto del debate como de la aprobación del texto y "se ha frustrado la aprobación del comunicado que no busca nada más que transmitir el apoyo a la Magistrada así como al resto de la Carrera Judicial".

"El Consejo General del Poder Judicial manifiesta su profunda preocupación ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno", señalaba la propuesta realizada por los vocales.

"Sin prejuzgar hechos ni responsabilidades que corresponde determinar exclusivamente a los tribunales, el Consejo quiere trasladar a la magistrada su cercanía, solidaridad y respaldo institucional", añadía el comunicado. De igual manera, el texto también incluía una referencia a que los jueces no deben ejercer su trabajo "bajo el temor, la presión o la intimidación".

Los vocales han mostrado su apoyo a la juez remarcando que acompañan a los jueces para defender su independencia. " Ante cualquier intento de perturbarla, el CGPJ ejercerá con firmeza las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye y adoptará las medidas necesarias para que jueces y magistrados puedan cumplir su función con libertad, serenidad y exclusivo sometimiento a la ley", expresaba el comunicado.

Saenz de Tejada imputado

El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomó este martes la decisión de imputar en la causa de las cloacas del PSOE al ex magistrado Sáenz de Tejada con el que Leire Díez se puso en contacto con el clan de los Rocho para "eliminar" a Beatriz Biedma.

Pedraz también ha ampliado el objeto de la causa después de que aceptase la personación de Biedma como perjudicada en la causa de las claocas por un posible delito de calumnias. Ahora, tras la declaración de la magistrada en sede judicial y su nuevo escrito dirigido al juez, Pedraz ha imputado a Sáenz de Tejada también por la comisión de posibles delitos de organización criminal, coacciones y contra la integridad moral.

Biedma declaró en sede judicial la semana pasada que se sintió perseguida en meses que coincidían con las actuaciones de la cloaca. En concreto señaló que en una ocasión alguien se hizo pasar por su hermano, cuando ella no tiene, para preguntar por ella en el colegio de sus hijos.

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