Puigdemont, Junqueras y una treintena de exaltos cargos golpistas salen de rositas del Tribunal de Cuentas

Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y una treintena de altos cargos de la Generalidad golpista no serán juzgados por haber destinado fondos públicos a la difusión de la intentona separatista y a la organización del simulacro de referéndum del 1 de octubre de 2017. No serán juzgados ni tendrán que hacer frente a ningún desembolso a pesar de haber quedado acreditado que al menos cinco millones de euros de dinero público fueron destinados a la particular causa separatista de los ya amnistiados.

El Tribunal de Cuentas atribuía un gasto de 2.884.865 euros en el 1-O y otro de 2.424.941 euros en la difusión internacional del "Procés". La resolución de la consejera del Tribunal Elena Hernáez da por probada la comisión del delito de malversación de caudales públicos pero aplica la amnistía al considerar que esos gastos irregulares no se llevaron a cabo con fondos europeos. Y se remite a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado mes de julio en respuesta a las cuestiones prejudiciales presentadas por el propio Tribunal de Cuentas. El TJUE decidió que la amnistía podía alcanzar también al delito de malversación y pasaba por alto el argumento del Tribunal Supremo de que hubo lucro personal porque los golpistas financiaron su proyecto con fondos públicos y no de su bolsillo.

Sólo cinco millones

Esos cinco millones destinados a gastos golpistas son en realidad la punta del iceberg de los cientos de millones de euros que durante más de una década fueron empleados para financiar la propaganda separatista y los preparativos del golpe, unos preparativos que incluían invitaciones con todos los gastos pagados a decenas de supuestos observadores internacionales, pago de páginas de publicidad en prensa internacional que después se llenaban con artículos y entrevistas a los prebostes del golpe, conferencias en el extranjero, todo tipo de propaganda tanto dentro como fuera de Cataluña, subvenciones a fondo perdido, etcétera, etcétera.

El papel de la Generalidad

En un primer momento, los 35 encausados tuvieron que aportar avales sobre propiedades particulares para hacer frente a la fianza, pero el que fuera consejero de Economía a propuesta de Puigdemont, Jaume Giró, recurrió al "Institut Català de Finances" para afrontar la fianza impuesta por el Tribunal de Cuentas (algo más de cuatro millones) y que ahora deberá ser reintegrada al "banco" de la Generalidad.

La resolución del Tribunal de Cuentas sostiene la afirmación de que no se utilizaron fondos europeos en varios "certificados" realizados por la Intervención General de la Generalidad este mismo verano.

El último cartucho



La decisión puede ser recurrida ante el propio Tribunal de Cuentas y posteriormente ante el Tribunal Supremo. Sociedad Civil Catalana (SCC), entidad que ha ejercido de acusación en el procedimiento podría alagar el contencioso si decide agotar las opciones que aún quedan abiertas, aunque es altamente improbable que Puigdemont, Junqueras, Mas y los exconsejeros y exaltos cargos golpistas tengan que asumir responsabilidad alguna por los gastos de la asonada.