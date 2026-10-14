Ridículo en la acampada de Sol: una reportera busca a trabajadores entre los manifestantes y no encuentra a ninguno

El vídeo de una reportera que acude a la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid, para cuestionar las críticas sobre la situación laboral de los manifestantes ha terminado dejando una escena difícil de pasar por alto. Mamireporter, que publica sus entrevistas en Instagram, pregunta a cuatro acampados si trabajan y se encuentra con que ninguno de ellos tiene empleo en ese momento.

"Me han dicho que aquí no trabajáis", comienza diciendo la periodista a una de las jóvenes que participa en la protesta. La chica responde que esa es una creencia de quienes hacen esas críticas y sostiene que en el campamento hay personas que trabajan y estudian. Sin embargo, cuando la reportera le pregunta a qué se dedica, reconoce: "Ahora mismo no estoy trabajando, pero yo soy recepcionista de hotel".

El siguiente entrevistado tampoco ayuda a desmontar esa impresión. Preguntado por su situación laboral y académica, responde sin rodeos: "Yo ni trabajo ni estudio". A continuación, añade que no le gustan "ni la escuela, ni la cárcel, ni el trabajo".

La reportera continúa con sus preguntas y plantea a otro de los acampados las críticas que reciben los participantes de la protesta: "Dicen que sois unos vagos. Bueno, lo dice mucha gente. ¿Vosotros trabajáis?". El joven contesta que en ese momento no, alegando que se debe a "temas de despidos". No obstante, defiende que entre los participantes hay personas que trabajan, estudian o hacen ambas cosas.

El cuarto entrevistado tampoco tiene empleo en ese momento. "¿Tú trabajas?", pregunta Mamireporter. "Yo ahora mismo no, tampoco", responde el joven.

Es entonces cuando la propia reportera reconoce la situación que se ha encontrado durante su recorrido. "Es que me lo ponéis muy difícil, porque a los cuatro que he preguntado, da la casualidad de que no, joder", admite. "He dado con cuatro que no trabajan, pero sé que hay mucha gente que sí, y que estudia, hay de todo", añade.

Uno de los participantes interviene entonces para insistir en que la situación de los entrevistados no representa a todo el campamento. Según explica, en la acampada hay personas que trabajan por la mañana, estudian por la tarde y acuden a la protesta por la noche.

La acampada de Sol por la vivienda

La escena se produce en la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid para protestar por la situación de la vivienda y reclamar medidas contra los desahucios. La movilización comenzó tras el desalojo de Maricarmen Abascal, cuyo fallecimiento posterior convirtió su caso en uno de los símbolos de las protestas.

Los acampados decidieron mantener la movilización después de que el Congreso rechazara los dos decretos del Gobierno sobre vivienda el pasado 2 de octubre. El Sindicato de Inquilinas ha respaldado la continuidad de la protesta y ha impulsado nuevas iniciativas, entre ellas la convocatoria de una huelga general por la vivienda para el 11 de noviembre.

La permanencia de las tiendas en el centro de Madrid también ha generado enfrentamientos políticos y un debate sobre la ocupación del espacio público, en el que ya han comenzado los enfrentamientos. El Ayuntamiento de la capital ha reclamado el desalojo del campamento, mientras que la acampada continúa sin un fin anunciado.