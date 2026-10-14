En plena crisis de la vivienda, con las protestas por los desahucios todavía presentes en las calles y apenas una semana después de la muerte de Maricarmen Abascal, Pedro Sánchez ha encontrado tiempo para bromear en redes sociales sobre su futuro político. El presidente del Gobierno ha respondido a una humorista italiana que le había invitado a trasladarse a su país con una ocurrencia sobre su continuidad en España durante otros cuatro años.

"Gracias por tus amables palabras, Luciana, pero tengo que quedarme en España cocinando paella durante al menos otros cuatro años", ha escrito Sánchez en respuesta a Luciana Littizzetto. El comentario, formulado en tono humorístico, llega cuando el jefe del Ejecutivo acaba de convocar elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre y todavía tiene que someterse al veredicto de las urnas.

Una invitación para gobernar Italia

El intercambio tiene su origen en el programa italiano Che tempo che fa, emitido por el canal Nove. Allí, la humorista Luciana Littizzetto, conocida por sus monólogos y cartas satíricas dirigidas a personajes públicos, ha dedicado una de sus intervenciones al presidente español.

La cómica ha comenzado dirigiéndose a Sánchez con una colección de apelativos extravagantes, entre ellos "querido y amado Sánchez", "sol de la España caliente", "bonito trozo de pata negra" y "Sancho Panza sin panza".

Durante su intervención, Littizzetto también ha recordado la posición crítica que mantuvo Italia respecto a España durante la invasión de Ceuta. A continuación, ha imaginado al presidente preparando su traslado al país transalpino, asegurando que piensa en él "llenando las cajas de mudanza".

La humorista ha acompañado su propuesta con una referencia a la conocida canción de Raffaella Carrà, entonando el estribillo "Pedro, Pedro, Pedro..." y calificando al jefe del Ejecutivo español como "el más guapo de la UE".

Sin embargo, la invitación no se ha limitado a los halagos. Littizzetto también ha repasado con sarcasmo el panorama político italiano y ha planteado la posibilidad de que Sánchez se convirtiera en candidato de la coalición Campo Largo, de la que forma parte el Partido Demócrata.

Para describir esta alianza, la cómica ha recurrido a la gastronomía española, asegurando que es "como la paella, con mil ingredientes".

"Necesitamos un macho alfa que sepa condimentar y amalgamar esta paella", ha añadido Littizzetto, siguiendo con su particular propuesta de incorporar al presidente español a la política italiana.

Sánchez quiere otros cuatro años

El presidente ha recogido la metáfora gastronómica de la humorista para responder que tiene previsto permanecer en España al menos otros cuatro años. Una alusión a una nueva legislatura que cobra especial relevancia después de su decisión de adelantar las elecciones generales.

Sánchez también ha aprovechado su respuesta a Littizzetto para pronunciarse sobre la situación italiana. El presidente ha asegurado que no consigue imaginar a nadie mejor para Italia que Elly Schlein, actual líder del Partido Demócrata.

Finalmente, ha cerrado su mensaje recuperando la referencia musical de Raffaella Carrà con las palabras: "Siempre tuyo, Pedro, Pedro, Pedro".

Sánchez, en modo 'influencer'

No es la primera vez que Sánchez recurre a las redes sociales para mostrar su faceta más desenfadada en medio de una crisis. El pasado verano, mientras Ceuta afrontaba las consecuencias de la invasión, el presidente compartió en TikTok sus recomendaciones literarias y una lista de canciones para las vacaciones. Una actividad que ha mantenido durante los últimos meses, con vídeos en los que propone libros, discos y películas, y que ha provocado críticas de usuarios que le reprochan la distancia entre este tipo de publicaciones y los problemas que atraviesa España.