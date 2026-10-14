Tezanos regala a Sánchez un CIS en el que arrasa

No esperábamos menos de José Félix Tezanos, que ha convertido el antes prestigioso Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en un instrumento más de propaganda y movilización en favor de su jefe, Pedro Sánchez. Por ello, una vez más no ha habido sorpresa, porque ya ni se molesta en disimular. El Barómetro de octubre mantiene al PSOE como partido más votado, pero frente al 31% que le otorgaba en septiembre, la estimación de voto sería ahora del 34%. Este dato coloca al PSOE entre 8 y 9 puntos más de lo que le dan las encuestas de la mayoría de empresas demoscópicas. Hay que señalar que este es el primer barómetro tras el adelanto electoral y tras el desahucio de Maricarmen el pasado 23 de septiembre —anciana que moriría dos semanas después en el Hospital Gregorio Marañón—.

En segundo lugar se mantendría el PP, pero con un 22,2% de estimación de voto, frente al 25% que le otorgaba el CIS de septiembre y como 10-12 puntos menos de lo que le dan las encuestas de los sondeos privados. Según el CIS, el PSOE le sacaría 11,8 puntos al PP. Como anécdota, el CIS ha remitido inicialmente a los medios un sondeo atrasado correspondiente al mes de marzo de 2025, donde la diferencia entre PSOE y PP era de 5,3 puntos.

A Vox, al que todas las empresas encuestadoras le otorgan una gran subida, el CIS le otorga el 17,1% de la estimación de voto, medio punto más de lo que obtenía en septiembre, y acercándole mucho a lo que obtendría el PP, que es quizás el objetivo que busca Tezanos con este barómetro y los anteriores: alentar un posible sorpasso de Vox sobre el PP. Con los datos de este CIS, la suma PP-Vox lograría el 39,3% de los votos frente al 42,1% que le otorgaba el barómetro de septiembre.

Sumar/Frente Amplio, por su parte, alcanzaría el 6,1%, cuatro décimas más que en el barómetro de hace un mes. La suma de los dos partidos que forman el actual Gobierno de coalición aglutinaría, según Tezanos, el 40,1% del voto. Con un 3,1% de estimación de voto estaría Podemos, y con un 3%, ERC.