Un coronel, sobre el "ataque híbrido" de buques marroquíes en Ceuta: "Sánchez no puede decir que no lo sabía"

El coronel Enrique de Vivero ha denunciado este miércoles en La noche de Cuesta, de esRadio, que el Gobierno central haya ocultado información sobre la presencia de buques de guerra marroquíes en Ceuta en las mismas fechas en las que se produjo la invasión de miles y miles de inmigrantes.

Después de escuchar las explicaciones de Félix Bolaños, que se ha referido a los hechos esta mañana como un "episodio absolutamente concreto" y nada habitual, De Vivero ha sido tajante: "Yo creo que no ha dicho ninguna verdad". El coronel ha explicado que los movimientos navales en aguas españolas se prolongaron desde los días 30 y 31 hasta el día 6 y ha rechazado que se tratase "de una cosa puntual".

También ha cuestionado las intenciones de la Armada marroquí. "Ha durado varios días ese ataque híbrido, porque ya manejamos la parte civil y la parte militar, puesto que nos han puesto unos buques de guerra ahí, en la bocana del puerto de Ceuta, que no sabemos qué intenciones tenía. ¿Era el paso inocente que se dice? No, no, paso inocente no, porque estuvieron haciendo maniobras allí", ha afirmado.

Otra clave de lo que ha contado el entrevistado son las comunicaciones detectadas por el Regimiento de Guerra Electrónica, con sede en Sevilla. De Vivero ha asegurado que se interceptaron transmisiones entre los buques y sus mandos en la base de Alcázar Seguer y en Rabat. Incluso ha señalado que se detectaron otras más de la Marina Real marroquí con pesqueros para que se desplazaran hacia aguas territoriales españolas, motivo por el cual el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no puede decir que no lo sabía". "Está ya comprobado que había comunicaciones y que le estaban dando órdenes, no para darte un paseo, o sea, estaban dando órdenes de algo. Yo sigo manteniendo lo mismo, que aquí hay algo que se nos oculta, ¿qué pretendían esas fragatas?", ha lanzado.

Durante la entrevista, Carlos Cuesta ha preguntado a De Vivero si resulta habitual no informar sobre estos movimientos. "No, en mi opinión, aquí se ha ocultado información intencionadamente porque esta información se tenía, a los 2-3 días se tenía esta información", ha respondido. Además, ha dado su visión del futuro de la investigación que mantiene ya abierta la juez Tardón: "Aquí, en mi opinión, va a salir empapelado más de uno y alguno que no se lo espera".

"Marruecos ya nos tiene tomada la medida"

En otro punto, el coronel ha considerado que Marruecos ha estado comprobando con estos movimientos la capacidad de respuesta española ante distintas actuaciones, desde las entradas terrestres hasta los movimientos navales. "Pero yo creo que después de meterte 80.000 personas Marruecos ya nos tiene tomada la medida", ha advertido durante la conversación con Cuesta.

El coronel también ha criticado la respuesta militar de España y el envío de fragatas F-80, que ha descrito como "las más antiguas" entre las disponibles. "Y ahora te viene, te coloca unas fragatas, te empieza a torear, a dar unos pases de torero ahí, y nuestras fragatas intentan", ha lamentado.

De Vivero, a su vez, ha coincidido con Cuesta en la idea de por qué no se recurrió a las F-100, situadas en Rota. "Las sacan de Rota y tardan dos o tres horas en llegar a ti. La verdad es que lo que es vergonzoso mandar un buque y que se te estropee, eso sí, la verdad es que es una vergüenza", ha concluido.