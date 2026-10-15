Analistas marroquíes piden el voto para el PSOE: "Tenemos que ayudar a Sánchez para que él nos ayude"

Varios analistas, periodistas y creadores de contenido marroquíes están llamando a los ciudadanos de origen marroquí con nacionalidad española a votar al PSOE en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, defendiendo que Pedro Sánchez trabaja para los intereses de Marruecos. La nacionalidad extranjera más numerosa es la marroquí. Y es que, según el INE, en 2025, eran 968.999 los residentes en España con nacionalidad marroquí a 1 de enero de 2025, de los cuales, unos 300.000 podrán votar en los comicios.

Según una información publicada por El Español, estos mensajes se están difundiendo a través de canales de YouTube y cuentas de Facebook que acumulan cientos de miles de seguidores y en los que la política española ocupa cada vez más espacio, desde la vivienda y las ayudas sociales hasta la inmigración, las "ciudades ocupadas" de Ceuta y Melilla o las relaciones entre Madrid y Rabat.

Uno de los llamamientos más contundentes ha sido el de Soulaiman Raissouni, ex redactor jefe del diario marroquí Akhbar Al Youm, quien sostiene que "Pedro Sánchez es uno de los amigos más importantes de Marruecos en Europa, por no decir el más importante". El periodista llega a plantear la continuidad del socialista como una cuestión de interés para Rabat y pregunta a sus seguidores: "¿Cómo podemos ayudarlo?". Su respuesta es respaldarlo, entre otras cuestiones, por su política migratoria. "Tenemos que ayudar a Sánchez para que él también nos ayude". Raissouni va incluso más allá al asegurar que "Marruecos, tanto desde el ámbito popular como desde el oficial, favorecerá el voto a Sánchez".

"No hay nadie mejor que Sánchez"

También ha apoyado al PSOE el analista político Mohamed Sbay, cuyo canal de YouTube ronda el medio millón de suscriptores. Sbay ha celebrado la convocatoria electoral y plantea los comicios españoles como una elección entre votar al PSOE para optar por "el progreso, la prosperidad y el crecimiento económico" o, por el contrario, "volver atrás, hacia el atraso, la ignorancia".

Más directo todavía se muestra el creador de contenido Zouhair Selmouni, que se dirige expresamente a los marroquíes que han obtenido la nacionalidad española. "Todos los que tengáis la nacionalidad, id a votar el próximo 29 de noviembre, y ya sabéis muy bien a quién debéis votar, porque no hay nadie mejor que Pedro Sánchez", afirma en uno de sus vídeos. Selmouni advierte además de que su "pasaporte rojo" no les "servirá de nada si ganan los otros partidos".

El mensaje también se reproduce en páginas con una audiencia mucho mayor. La cuenta marroquí Piiiw f lghorba, que suma más de 400.000 seguidores en Facebook, publicó el pasado 7 de octubre un mensaje en árabe solicitando directamente a la comunidad marroquí residente en España que vote "al partido de Pedro Sánchez".

"Mensaje sincronizado a favor del PSOE"

El medio también recoge el análisis del saharaui Taleb Alisalem, quien considera que no se trata de mensajes aislados y apunta a la coincidencia de discursos entre comunicadores, páginas y otros actores relacionados con la diáspora marroquí. "Es un mensaje sincronizado a favor del PSOE", sostiene, al tiempo que recuerda que, según su interpretación, ya se produjo una movilización similar durante las elecciones generales de 2023.

Los mensajes favorables a Sánchez coinciden además con las exigencias expansionistas del régimen de Mohamed VI sobre Ceuta y Melilla. Según hemos informado en Libertad Digital, distintas organizaciones y partidos políticos han amenazado de muerte a los Reyes asegurando que "derramarían sangre" en caso de que los monarcas españoles visitasen las dos ciudades españolas asediadas por Marruecos.

Los analistas también explican los incentivos sociales que otorga el Gobierno de Pedro Sánchez a comunidades como los marroquíes en ayudas de vivienda y otro tipo de políticas y llegan a afirmar que "el futuro de los inmigrantes y el futuro de toda España va ligado a Pedro Sánchez".