Biedma denuncia que Sáenz de Tejada la persiguió en coche tras declarar en la Audiencia Nacional

La juez Beatriz Biedma ha declarado este martes en los Juzgados de Badajoz que el exmagistrado Sáenz de Tejada, vinculado a las cloacas del PSOE, la siguió desde Madrid hasta Badajoz en coche el día que declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

La juez que instruyó la causa contra David Sánchez, Beatriz Biedma, ha declarado esta mañana ante el juez Pedraz que se sintió perseguida en meses que coincidían con las actuaciones de las cloacas. En concreto, ha relatado varias situaciones en las que personas que no conocía estaban preguntando por ella. Una de estas fue que alguien se hizo pasar por su hermano, sin tener ella ningún hermano varón, para preguntar por sus hijos en el colegio.

La juez llegó a Badajoz en vuelo, donde cogió su coche para llegar hasta su domicilio: "Fue llamada a declarar derivado de todo lo anterior, la declarante como perjudicada en la Audiencia Nacional, declaración que tuvo lugar el pasado día 08 de Octubre de 2026, y que ese mismo día por la tarde en el trayecto del Aeropuerto de Talavera la Real a su domicilio en Badajoz, sobre las 19:15 horas y estando circulando en su vehículo particular en compañía de sus dos hijas menores de edad, la mayor de sus hijas le avisa que un coche de color blanco, sin poder aportar la placa de matrícula, que se ha puesto en paralelo a la declarante iba ocupado por el señor SAEZ DE TEJADA".

En este sentido, la juez explica que desconoce cómo el exmagistrado que había vertido presuntas calumnias contra ella durante meses conocía la forma en la que había viajado hasta Madrid y se encontraba volviendo del mismo. Por lo tanto, la magistrada instructora del caso David Sánchez explica a la Policía Nacional que temía que el exjuez hubiese puesto un dispositivo de seguimiento GPS a su coche. La denuncia fue interpuesta por Biedma el día 13 de octubre por la mañana, un día antes de recibir la escolta por parte del Ministerio del Interior.

Según su versión, después de lo sucedido, el señor Sáez de Tejada "ha seguido publicando vídeos en su canal de Youtube, donde manifiesta que no retira ninguna de las expresiones realizadas en sus vídeos anteriores y también existen publicaciones sobre este tema en el Club de Debates Urbanos de Badajoz"; es decir, que seguiría manteniendo sus prácticas de presión y acoso sobre Biedma.

En este escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, la juez Biedma explica que, tras haber analizado el "desconocido alcance" en el que puedan derivar todo este tipo de acciones, de las amenazas y las visitas anteriormente realizadas que buscaban amedrentarla, puso esta denuncia porque "teme por su integridad física, así como la de sus hijas y que dichas amenazas pudieran consumarse".