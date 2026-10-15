Cuesta destapa el doble rasero de Hacienda con los negocios de la pareja de Montse Mínguez

Carlos Cuesta ha centrado su editorial de La Noche de Cuesta, en esRadio, en las propiedades inmobiliarias vinculadas a dirigentes socialistas y en lo que considera un posible doble rasero de Hacienda a la hora de inspeccionar a determinados contribuyentes. El periodista ha puesto el foco en la pareja de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, y en la sociedad Nest Capital.

El presentador también ha hablado de la polémica sobre los desahucios, la gestión de viviendas de Muface por parte del departamento de Óscar López y los casos de Begoña Gómez o David Sánchez. A partir de estos ejemplos, Cuesta ha planteado una pregunta que ha extendido al funcionamiento de las instituciones: "¿Qué es lo que está pasando en España? Que a determinados ciudadanos o políticos hay que chequearles hasta el número de los zapatos, hasta la talla de los zapatos y al resto, ¿qué hay que hacer? Permitirles todo".

La vivienda y las propiedades vinculadas a dirigentes socialistas

Cuesta ha comenzado su editorial cuestionando la estrategia del PSOE de situar la vivienda en el centro del debate político. A su juicio, el partido ha terminado enfrentándose a las informaciones sobre las propiedades inmobiliarias vinculadas a personas de su entorno.

El periodista ha centrado parte de sus críticas en la pareja de Mínguez, de quien ha afirmado que tiene una treintena de pisos, sociedades inmobiliarias y constructoras, además de dos sociedades en Panamá. También ha señalado que existen conexiones entre sus negocios y la trayectoria política de la portavoz socialista en Cataluña, con referencias a recalificaciones urbanísticas y subvenciones de la Generalidad.

La polémica sobre la vivienda ha servido al presentador para recuperar el caso de Maricarmen, cuyo desahucio frustrado provocó críticas contra una empresa privada, UrbaGestión. Según ha relatado, la compañía aceptó, con la intermediación del Ayuntamiento de Madrid, que la mujer permaneciera en su vivienda pagando 172 euros al mes. Cuesta ha comparado esa cantidad con los alquileres de pisos de Muface situados enfrente y ha cuestionado que el PSOE criticara a los propietarios privados mientras se tramitaba un desahucio relacionado con la mutua de funcionarios.

En ese punto, ha dirigido sus críticas a Óscar López, al que ha responsabilizado políticamente de la gestión de esos inmuebles. El periodista ha resumido la contradicción que denuncia con una referencia a las consignas socialistas contra los desahucios y a las actuaciones que atribuye a Muface: "En mitad de todo eso, un desahucio de una persona por orden de Muface, es decir, por orden de Óscar López, y cuando se supone que ya están en vigor los reales decretos".

Nest Capital: seis años con pérdidas y cero euros en el impuesto de sociedades

El núcleo del editorial ha sido el análisis de los resultados contables de Nest Capital, sociedad vinculada a la pareja de Montse Mínguez. Cuesta ha afirmado que la empresa gestionó ingresos procedentes de una cartera inmobiliaria que, según su exposición, rondaría los treinta pisos. También ha asegurado que su facturación acumulada entre 2020 y 2025 se situaría entre los doce y los trece millones de euros.

El periodista ha detallado las cifras anuales facilitadas por Alejandro Entrambasaguas. En 2020, la sociedad habría facturado 422.328 euros frente a 976.879 euros en gastos. En 2021, los ingresos habrían ascendido a 999.900 euros, frente a unos gastos de 1,7 millones. Para 2022, Cuesta ha citado 227.000 euros de facturación y 518.615 euros de gastos; en 2023, 725.000 euros de ingresos frente a 1,1 millones de gastos.

A continuación, ha señalado que en 2024 la sociedad habría registrado medio millón de euros en ingresos y casi 600.000 euros en gastos, mientras que en 2025 habría obtenido 471.000 euros de ingresos frente a 539.000 euros de gastos. Cuesta ha sostenido que, según los datos que ha presentado, el resultado fue un pago de cero euros en el impuesto de sociedades durante los seis ejercicios.

Finalmente, ha lanzado una pregunta: "¿Una empresa puede aguantar seis años con resultados negativos, duplicando los ingresos y a Hacienda no le parece extraño?". "Digo como hipótesis, no afirmo nada, ¿eh?, señores de la Fiscalía", ha puntualizado.

El contraste con el novio de Ayuso y el caso de David Sánchez

Cuesta ha comparado la situación que atribuye a NestCapital con el procedimiento fiscal relacionado con el novio de Isabel Díaz Ayuso. Según su relato, este último aportó documentación para justificar pérdidas vinculadas a gastos de operaciones sanitarias en Sierra Leona y México. El periodista ha afirmado que Hacienda cuestionó parte de esos gastos y que el asunto llegó a la vía penal.

A partir de ese contraste, ha acusado al Gobierno de aplicar un criterio distinto según quién sea el contribuyente afectado. El periodista ha ampliado sus críticas a Begoña Gómez y David Sánchez. En el primer caso, ha cuestionado las actividades vinculadas a la cátedra de la Universidad Complutense, el Africa Center y otros proyectos, y ha planteado dudas sobre el origen de los ingresos. En el segundo, ha criticado que se aceptara la documentación que se aportó para justificar la residencia fiscal en Portugal mediante justificantes de estancias hoteleras.

Cuesta ha asegurado que, en estos casos, no se actuó con la misma intensidad que en el procedimiento relacionado con el novio de Ayuso.

Las sociedades en Panamá y las preguntas sobre Hacienda

Otro de los elementos que Cuesta ha considerado relevante es la existencia de dos sociedades en Panamá vinculadas a la pareja de Montse Mínguez. El presentador ha sostenido que esa circunstancia debería haber motivado comprobaciones adicionales, dada la dificultad que atribuye a la fiscalización de sociedades situadas en territorios opacos.

"¿Cómo te puedes creer estas cifras? ¿Cómo te las puedes creer?", ha preguntado al referirse a los resultados contables de Nest Capital. Cuesta ha insistido en que no considera llamativo únicamente el resultado de un ejercicio, sino la repetición de pérdidas durante seis años y la ausencia de inspecciones que, según afirma, se habrían producido en ese periodo.

El periodista ha relacionado esta denuncia con el caso de los hidrocarburos, al que ha aludido como otro ejemplo de una investigación en la que, según sus palabras, fue la UCO la que detectó un fraude del IVA de 182 millones de euros.

Ha utilizado una comparación para describir lo que, a su juicio, sucede con Hacienda: "Tenemos una Hacienda que debe estar muy tuerta. Hay una parte, la de la derecha, hacia la que lo ve todo pero hacia la izquierda no. Ahí debe tener el ojo malo".

Las cloacas y la pregunta sobre una posible red de favores

En el tramo final, Cuesta ha ampliado el foco desde la fiscalidad hacia las cloacas. Ha mencionado informaciones sobre los contactos con narcoclanes y ofertas de favores fiscales, además de referencias a actuaciones contra jueces y a la existencia de un listado de 61 periodistas que atribuye al IR-10.

El periodista ha planteado si esos episodios podrían apuntar a una estructura de presiones que operase en diferentes ámbitos, desde los medios de comunicación hasta la Administración Tributaria. "Esta es la historia. La gran pregunta es ¿cuándo comenzó de verdad la cloaca y en cuántas áreas se ha instalado esa cloaca?", ha afirmado.

Cuesta ha cerrado su editorial planteando una pregunta: "¿Hay órdenes para inspeccionar a determinadas personas y perseguirlos aunque sean las personas más inocentes del planeta y hay órdenes de perdonar a otras personas porque resulta que son simple y llanamente los que mandan o como diría Óscar Puente 'el puto amo'?".