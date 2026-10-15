El DAO delata a Marlaska y Mercedes González ante el juez por la cacería a la UCO

El director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha vinculado una de las informaciones reservadas abiertas en el seno de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El DAO se encuentra imputado en el caso de las cloacas del PSOE por haber presionado supuestamente a los agentes de la UCO que se encontraban investigando el caso del hermano del líder socialista. Estos sufrieron la apertura de tres informaciones reservadas después de que uno de los informes de la Benemérita incluyese por error el correo de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Este habría sido publicado por un medio de comunicación, lo que dio paso a que la bandeja de entrada se llenase de correos de origen desconocido.

"El motivo de aquella dación de cuentas no fue otro que la propia Directora General estuvo en la génesis de la misma, a través de una llamada, así como otra del Ministro del Interior. A través de ambas llamadas se puso en antecedentes al DAO sobre los perjuicios que había provocado la divulgación de los datos personales de personas ajenas a la investigación que se llevaba a cabo por la UCO ante un juzgado de Badajoz. Por ello, se entendió necesario y oportuno comunicar qué se había hecho al respecto", señala el informe del DAO al que ha tenido acceso Libertad Digital.

No obstante, el informe precisa que esas informaciones reservadas en diferentes unidades de la UCO no fueron incoadas por el propio DAO "sino que este ordenó su incoación a distintos jefes y oficiales de otras unidades distintas a las afectadas, en aras a una mayor objetividad en su elaboración".

Por otro lado, sobre las otras tres informaciones reservadas en otras unidades de la UCO "no se remitió oficio ni del inicio ni del final de las mismas a la directora general, toda vez que esta estuvo ajena a su génesis y no tuvo participación ni conocimiento previo alguno en su origen ni en su tramitación".

"Eran cuestiones de gobierno interno que el propio DAO resolvía con los mandos a los que se le ordenaba la incoación. Solo en un caso, en el que se investigaban hechos denunciados en el Servicio de Asuntos Internos, se le dio cuenta de palabra, a la directora, ya que esta fue receptora de un 'anónimo' en el que se denunciaba esos hechos investigados, que, junto a otros anónimos dirigidos a otros destinatarios, como al propio DAO, constituían la base de aquella IR", precisa el informe.

Esta no es la primera ocasión en la que Manuel Llamas entrega información al respecto de las informaciones reservadas y las supuestas presiones a los agentes de la UCO al juez Pedraz. De hecho, ya entregó numerosos documentos que venían a contextualizar la apertura de informaciones reservadas y otro tipo de expedientes sobre los investigadores. Así, llegó a afirmar que se habían abierto hasta cuatro expedientes disciplinarios —un paso más allá de las informaciones reservadas— por distintas causas a agentes de la UCO en 2025.

En este marco, ahora especifica cada uno de esos expedientes disciplinarios para que conste que no tuvieron que ver con las investigaciones judiciales en curso. Dos de ellos, asevera el escrito, fueron impuestos por haber cometido infracciones penales que podían afectar a la ciudadanía; mientras que otro de los mismos se cimentaba en la negativa injustificada a someterse a una prueba de alcohol o drogas. El último de los expedientes hace referencia a otro tipo de delito que haya sido condenado en sentencia firme y que afecte a la Administración del Estado.