El empresario Joaquín Parra recurre su condena a 10 años de prisión: "La presunción de inocencia impone su absolución"

El empresario Joaquín Parra, que ayudó a destapar la persecución de la cloaca del PSOE a la juez Beatriz Biedma que instruyó la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, ha recurrido la sentencia por la que la Audiencia Provincial de Málaga le condenaba a 10 años de prisión por los delitos de fraude fiscal, falsedad documental y blanqueo de capitales.

La sentencia señalaba que las ventas de la compañía Servicios Omarpar 2014 S.L. a otras empresas "llamadas subcuentas" no se pudieron producir dentro del depósito fiscal de CLH, por lo que no estarían exentas de tributar el IVA que la empresa debió repercutir e ingresar. La cuota defraudada sería de 13.194.212,15 euros y la Audiencia Provincial de Málaga consideró que este delito es imputable al empresario por considerarle "administrador de hecho" de Omarpar.

Ahora, la defensa de Parra, encabezada por el abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, ha pedido a la Audiencia Provincial de Málaga que eleve la causa a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y le ha pedido que revoque "la Sentencia recurrida en lo que se refiere a la condena de don Joaquín Parra Páez y dictando otra resolución, más ajustada a Derecho", según se desprende del escrito de la defensa, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"No se ha probado que el Sr. Parra Páez fuera administrador de hecho de Omarpar, que es el presupuesto sin el cual no puede ser autor de un delito especial cuyo obligado tributario era la sociedad (artículo 31 CP). Tampoco se ha probado ningún acto concreto suyo que pudiera fundar una participación en el delito de otros. Se le considera administrador de hecho porque así lo dicen los coacusados, pero no hay un solo correo, una sola comunicación, una sola orden ni un solo documento que lo respalde. La presunción de inocencia impone su absolución", explica el recurso de la defensa.

Por otro lado, la defensa de Parra explica que es importante detallar el supuesto dominio que el empresario tenía sobre las sociedades Ecoare y Axarquía, que servirían de nexo para unirle con Omarpar. Sobre Omarpar, el escrito también precisa que no consta que Parra haya ostentado en alguna ocasión la condición de socio ni de administrador de derecho de la entidad.

La Sentencia, prosigue el escrito, relaciona que Parra tenía el dominio de esta sociedad por "una cadena de titularidades sucesivas o en cascada". En mayo de 2019, Axarquía adquiere participaciones de Omarpar y Francisco Javier González González fue nombrado administrador único "y apoderado sobre sus cuentas bancarias". En diciembre del mismo año, esas participaciones se aportan a Ecoare y pasa a ser socio único de Omarpar "compartiendo ambas entidades administrador único en la persona de Francisco Javier González González". Posteriormente, en marzo de 2020 TEMAS E PERIPECIAS SGPS LDA habría adquirido el 99,5% de Ecoare. "Como la Sentencia atribuye al Sr. Parra el dominio de TEMAS E PERIPECIAS, concluye que ECOARE 'era controlada de hecho por Joaquín Parra Páez'".

"Si se suprime la afirmación de que el Sr. Parra Páez dominaba Ecoare y Axarquía, desaparece el vínculo que la Sentencia establece entre él y la titularidad de Omarpar. Con él desaparece el presupuesto de su condición de administrador de hecho y, por tanto, de su autoría en los delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad, el delito de blanqueo pierde más de una cuarta parte de la cuantía que se le atribuye y el único elemento de ocultación que la Sentencia identifica, y el decomiso pierde la principal vía de conexión entre la cuota y los bienes decomisados".

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