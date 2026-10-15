El experto Rubén Pulido reclama "fronteras legales" en Ceuta al próximo Gobierno: "La ley actual es un efecto llamada"

El experto en inmigración Rubén Pulido ha reclamado al próximo Gobierno de España que se propongan "fronteras legales" en los límites de Ceuta y Melilla en lugar de levantar fronteras físicas. Para Pulido, tal y como está la norma actualmente concebida, es "un efecto llamada" para las mafias migratorias.

La Asociación Hazte Oír ha organizado un acto en los primeros días de precampaña electoral con el objetivo de repasar todos aquellos casos de presunta —parte de la misma ya condenada— que afectan al PSOE en los que se encuentran personados como acusación popular. Para ello, han contado con el analista político Rubén Pulido, el economista Guillermo Rocafort; la letrada de Hazte Oír Nouna Lozano; y con Juan María Piñero como moderador.

Pulido ha abogado por realizar una legislación fronteriza dura ante la invasión de Ceuta, a la que ha calificado como "la mayor debacle fronteriza a la que se ha enfrentado España". Una situación que ha venido dada, según ha argumentado, tras años de efecto llamada por el Gobierno de Pedro Sánchez. La primera clave para entender la situación fue, según ha dicho, el llamamiento que Sánchez hizo para acoger a los inmigrantes del barco Aquarius, que fue rechazado por Italia al llegar Girogia Meloni al Ejecutivo italiano. Sánchez ofreció España para acoger a los inmigrantes irregulares: "Fue tomado por las mafias migratorias como la mayor oportunidad para redirigir el flujo migratorio desde Italia a España".

Así, ha criticado que acoger a los inmigrantes irregulares en "hoteles" y dando por sentado que todo lo que dicen es cierto —el nombre, el país del que vienen y la edad que tienen— es una forma de efecto llamada que hay que cambiar legislativamente. "Todos sabemos el muro fronterizo que hay en Estados Unidos y lo que pasó en la legislatura de Joe Biden, podemos poner barreras físicas pero la mayor barrera ha de ser la ley".

Por su parte, Nouna Lozano ha mostrado su apoyo a la juez Beatriz Biedma: "Ha defendido su integridad física, su independencia judicial y, con ello, la Justicia". Así, la portavoz de la asociación —personada como acusación popular en causas como las cloacas del PSOE, el caso Koldo o la Ley de Nietos— ha recriminado al Ejecutivo de Sánchez que su "ataque" a la Justicia se haya dado en coordinación con el Consejo de Ministros y el Boletín Oficial del Estado.

"Si fuéramos de fuera de España, hablaríamos de él como un dictador", ha apostillado sobre el comportamiento del Ejecutivo. Además, ha puesto en valor la institución de la acusación popular en España, en el foco del ministro de Justicia, Félix Bolaños. "Sánchez no se esperaba que hubiese ciudadanos que arriesgaran su día a día por conocer la verdad", ha sentenciado.

Por último, Rocafort ha pedido a un posible Gobierno distinto al actual que anule la instrucción realizada por Sofía Puente sobre la Ley de Nietos: "Lo primero que deben hacer es anular la instrucción de oficio. También hay que echar al 90% de la Abogacía del Estado y a otros tantos de los fiscales que han sido los instrumentos del sanchismo".