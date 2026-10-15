El futuro de Conde-Pumpido como consejero del Consejo de Estado, en el aire tras la convocatoria de elecciones el 29-N

El futuro del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, como consejero permanente del Consejo de Estado se ha quedado en el aire después de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

El mandato de Conde-Pumpido como presidente del TC venció en diciembre de 2025, no obstante, continúa al frente del Tribunal de Garantías en funciones. Tal y como avanzó LD, el propio Conde-Pumpido aspira a retirarse al Consejo de Estado. De hecho, recientemente aprovechó un desayuno informativo para pedir al PP que negociase con el PSOE la renovación del Constitucional.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital revelan que "Cándido Conde-Pumpido se planteaba renunciar a la presidencia del Constitucional tras sacar adelante la amnistía del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y del resto de golpistas que participaron en el referéndum ilegal del 1-O. Dicha renuncia posibilitaría su nombramiento como consejero permanente del Consejo de Estado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, las aspiraciones de Conde-Pumpido en el Consejo de Estado se han quedado en el aire, ya que el Gobierno es el responsable de nombrar a los consejeros permanentes de dicho órgano", añaden.

La Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado establece que los consejeros permanentes son tantos como secciones hay en la institución (hoy nueve). Los nombra el Gobierno por real decreto, sin límite de tiempo, entre personas que estén o hayan estado en alguna de las categorías legales: ministro, presidente o miembro de un gobierno autonómico, consejero de Estado, letrado mayor del Consejo, académico de número, catedrático con quince años de ejercicio, oficial general de los cuerpos jurídicos, funcionario con quince años de servicio, exgobernador del Banco de España, etc.

En la actualidad, las 9 plazas de consejeros permanentes del Consejo de Estado están ocupadas por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Luis Manzanares, Alberto Aza, Magdalena Valerio, Paz Andrés, Fernando Ledesma, María Teresa Fernández de la Vega, Enrique Alonso y María Luisa Carcedo. No es posible destituirles, salvo renuncia, incapacidad o fallecimiento. No obstante, Sánchez podría crear una nueva sección para Conde-Pumpido si el volumen de trabajo lo justifica y la propia Comisión Permanente del Consejo da su visto bueno.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "Conde-Pumpido podría ocupar la plaza de la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, aquejada de una enfermedad. No obstante, tras el anuncio de elecciones generales para el 29 de noviembre por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, el retiro dorado del presidente del TC en el Consejo de Estado se tambalea".

"No se puede descartar que el propio Ejecutivo socialista intente nombrar a Conde-Pumpido como consejero permanente del Consejo de Estado tras convocar los comicios, algo que sería todo un escándalo", concluyen.

El deseo de Pumpido: de presidente a consejero permanente

En diciembre de 2023, este diario publicó que Conde-Pumpido aspiraba a ser presidente del Consejo de Estado. Sin embargo, su deseo pasó a convertirse en consejero permanente, ya que así su cargo no correría peligro con el cambio de Gobierno. La plaza de consejero permanente del Consejo de Estado es vitalicia y su acceso está reservado a personas con trayectorias muy destacadas en la Administración, la Judicatura o la Academia. Su designación se realiza por Real Decreto a propuesta del Gobierno, con el aval del propio Consejo.

En la Presidencia del Consejo de Estado, que actualmente ostenta la exvicepresidenta de Pedro Sánchez Carmen Calvo, se percibe un salario anual de 93.546,72 euros. Por su parte, los consejeros permanentes ganan 124.656,54 euros al año más trienios repartidos en catorce pagas, y al jubilarse pueden recibir una pensión compensatoria mensual de 8.310,43 euros por hasta dos años, incompatible con la pensión de la Seguridad Social.

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