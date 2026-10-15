El juez Moreno pide a Pedraz que comparta la información que tiene sobre Cerdán para investigar sus ingresos

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, ha pedido a su semejante de la Plaza Número 5, Santiago Pedraz, que le remita la información incautada sobre Santos Cerdán para investigar la procedencia de sus ingresos.

El juez Moreno se encuentra investigando hasta tres piezas separadas que afectan al PSOE: una sobre compra pública de material sanitario a cambio de mordidas; otra sobre el cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública; y una última en la que investiga los pagos en efectivo del partido que podría acabar en la supuesta financiación ilegal del partido que lidera Pedro Sánchez. Por su parte, el juez Pedraz investiga la macrocausa de las cloacas del PSOE y ordenó diversos registros en enclaves como la sede de Ferraz o el domicilio de Cerdán en los que obtuvo agendas y material informático del exsecretario de Organización socialista.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado encargado del Juzgado de Instrucción Central Número 2 pide a Pedraz que le remita la información que tenga sobre el exnúmero tres de Sánchez en el partido incautada en los registros. Se refiere a sus agendas, documentos escritos y demás documentación preservada en soportes informáticos que podrían ayudar, según plantea Moreno, a aclarar la fuente de ingresos de Cerdán, que se encuentra investigado por el supuesto cobro de dinero negro a cambio de influir en la administración pública.

El magistrado pide al Juzgado de las cloacas que se "remita copia del contenido de las evidencias digitales y documentación intervenida en el domicilio del investigado, Santos Cerdán León, así como de las entregadas por el PSOE en cumplimiento del requerimiento efectuado por ese órgano en fecha 27 de mayo de 2026, con el fin de proceder a su análisis, con objeto único y exclusivo de determinar con precisión las fuentes de ingreso de dicho investigado y su relación con los hechos objeto del presente procedimiento y, verificado que sea, se acordará lo procedente".

El juez Moreno toma esta decisión después de que se lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción, encargada de ambos casos. La Fiscalía se refiere a varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desgranan sus ingresos, que no han llegado a conocer la totalidad de los mismos, por lo que se pide ampliar esta documentación con el objetivo de conocer la procedencia del 100% de su patrimonio.

"En el informe económico patrimonial nº 122/26 procedente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Delincuencia Económica (UAFAC) de fecha 14/07/26, junto con sus anexos, se decía que se había complementado el análisis bancario de SERVINABAR efectuado en el Informe 177/2025, habiéndose podido concluir que el 87,04% de los ingresos de la mercantil provienen de ACCIONA o proyectos vinculados a ésta, el 2,48% proceden de empresas que se encuentran investigadas bajo el procedimiento DP 150/2025 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza 5 y el 0,66% de personas físicas o jurídicas vinculadas a Antxon Alonso (el propio ANTXÓN, la empresa de su hermano SOFTLAN, Juan SUMELZO, NORAN COOP. y Óscar ARIZCUREN POLA", asevera el Ministerio Público.

Este mismo recuerda que los ingresos de la familia Cerdán crecieron exponencialmente en el período en el que los socialistas llegaron al Gobierno, de la mano de la dirección de José Luis Ábalos sobre el Ministerio de Transportes. "De lo anteriormente expuesto, se puede concluir que, con el material disponible, todavía no se ha podido determinar ni el origen, ni la totalidad de los ingresos percibidos por Santos Cerdán en el período investigado, es por ello que, de la misma manera, que el pasado mes de julio fueron acordadas determinadas diligencias de investigación patrimonial, se hace necesario hacer acopio de otras fuentes de información", sentencia el escrito.