La izquierda marroquí ataca a los Reyes por su visita a las "ciudades ocupadas" de Ceuta y Melilla

La visita de los Reyes a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla no ha sido plato de buen gusto para Marruecos. Después de que el Comité de Liberación de Ceuta y Melilla amenazase con "derramar hasta la última gota de sangre" si Felipe VI ponía un pie en ambas ciudades, la izquierda marroquí ha condenado el viaje de los monarcas por buscar "legitimidad ficticia de la ocupación española".

"En una nueva escalada contra Marruecos, el estado y el pueblo, el rey español ha decidido visitar las dos ciudades ocupadas, Ceuta y Melilla, el 13 y 14 de octubre. La Alianza Izquierda, compuesta por la Federación Democrática Izquierda y el Partido Socialista Unificado, expresa su condena y su fuerte condena a este paso provocador del estado español, con el objetivo de establecer una falsa legitimidad para la ocupación española de las dos ciudades marroquíes, en un desafío flagrante a las leyes y los aranceles internacionales, y al silencio oficial del gobierno marroquí hacia ella", denuncia la coalición de formaciones de izquierda marroquíes.

En este marco, la Alianza Izquierda confirma también que "la lucha del pueblo marroquí para liberar y unificar todas las partes de su territorio nacional no se detendrá, independientemente de las presiones y conspiraciones", haciendo alusión a cualquier defensa que haga España del territorio.

Comunicado de la izquierda marroquí condenando la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla.

La izquierda marroquí concluye el comunicado advirtiendo que "el futuro de la cooperación y la asociación con los países de la Unión Europea, y en particular España, requiere respeto por la soberanía de Marruecos, y exige legitimidad, y en particular la recuperación de sus territorios ocupados y la completación de su unidad territorial".

La invasión de Ceuta y la anexión del Sáhara Occidental han hecho crecer el apetito expansionista del régimen de Mohamed VI y de muchos de sus ciudadanos, que buscan hacer realidad el "Gran Marruecos", el proyecto imperialista del país vecino que consiste en anexionar Ceuta, Melilla, las Canarias, otros islotes españoles, además del Sáhara, Mauritania y parte de Malí.