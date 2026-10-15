Indignación en Ceuta por la dejadez del Gobierno: "La frontera sigue exactamente igual"

La situación de Ceuta tras la invasión del 30 de julio, la falta de datos sobre las devoluciones y la desprotección de la frontera centraron la intervención de Noelia, vecina de Ceuta, en La Noche de Cuesta de esRadio. La representante de Foro Ciudadanos anunció también que su organización seguirá adelante con una iniciativa legislativa popular para reclamar medidas específicas para Ceuta y Melilla.

Noelia cuestionó que el Gobierno diera por normalizada la situación apenas dos días después del comienzo de la crisis. "El segundo día ya dijo Óscar Puente que estaba la situación normalizada y que era una nueva crisis que había solucionado el presidente del Gobierno. Y estamos a 15 de octubre y fíjate la situación que tiene Ceuta", afirmó.

La representante de Foro Ciudadanos recordó cómo aquellos acontecimientos alteraron incluso su vida familiar. Tenía previsto celebrar el cumpleaños de su hija al día siguiente, pero, según relató, la evolución de los acontecimientos impidió la celebración. A partir de esa experiencia, explicó al Parlamento Europeo lo sucedido desde el 30 de julio y las consecuencias que, a su juicio, continúa padeciendo la ciudad.

Su balance de las visitas de responsables políticos fue contundente, tachando de "desfile de políticos" los viajes a la ciudad autónoma "para nada": "Un gasto de dinero en viajes, para nada, porque no han solucionado absolutamente nada". Y precisó: "Cuando digo nada, es cero".

Las dudas sobre las cifras de las devoluciones

Uno de los principales reproches de Noelia se refiere a la ausencia de cifras que permitan conocer cuántas personas entraron en Ceuta, cuántas permanecen allí y cuántas han regresado a Marruecos. "En primer lugar, no sabemos las personas que han entrado. En segundo lugar, no sabemos las personas que quedan aquí", señaló.

La representante de Foro Ciudadanos relató que le habían asegurado que el 90% de los inmigrantes había regresado. Su respuesta fue cuestionar la fiabilidad de ese porcentaje si no se conoce el número total de personas que llegaron a la ciudad.

"Si no sabemos los que han entrado, ¿cómo vamos a saber que el 90% ha salido?", planteó. Para Noelia, la falta de información convierte las explicaciones oficiales en una sucesión de contradicciones. "Es que es una mentira detrás de otra y una detrás de otra. Y esto es una tomadura de pelo a 85.000 personas que vivimos en Ceuta", denunció.

Todo sigue como el primer día

En su intervención en esRadio, Noelia también describió cómo percibe la vida cotidiana en Ceuta después de la crisis. Aunque reconoció que por el centro se puede pasear con cierta normalidad, recordó que los ciudadanos tienen que continuar con sus obligaciones diarias, desde acudir al trabajo hasta llevar a los niños al colegio.

Sin embargo, su valoración de la situación en las barriadas fue más preocupante. Según explicó, personas que habían sido retiradas de la zona de El Trampolín vuelven a vivir en la calle, como, afirmó, sucedía durante la primera fase de la crisis.

Por eso cuestionó que limpiar las playas pueda considerarse una solución si las personas terminan de nuevo en la vía pública. "La solución no es los quito de la playa y limpio la playa, sí, los quito de la playa y ¿dónde los metes? ¿A tirarlos a la calle otra vez?".

Pero su denuncia principal se dirige a la frontera. "En todas las intervenciones, cada vez que me habéis llamado a los medios, lo digo, la frontera sigue exactamente igual". Su conclusión fue tajante: "No hay ninguna medida".

Una iniciativa legislativa popular para Ceuta y Melilla

Ante esta situación, Foro Ciudadanos ha elaborado y registrado una iniciativa legislativa popular destinada a reclamar medidas específicas para las dos ciudades autónomas. Noelia explicó que la propuesta tiene en cuenta sus circunstancias geográficas, sociales y económicas, especialmente su condición de frontera entre África y Europa.

"Se piden una serie de medidas especiales. Pero no porque seamos ciudadanos especiales y necesitamos una especial legislación, no. Es simplemente por las condiciones geográficas que presenta, por el hecho de ser una frontera con África y Europa", explicó.

La iniciativa contempla también un refuerzo de los recursos disponibles para proteger la frontera. "Pedimos también que se refuerce tanto en medios materiales como en medios personales", indicó. La presentación de la propuesta al Congreso está pendiente de que se constituya el nuevo Gobierno. Noelia explicó que, si la iniciativa supera ese trámite, dispondrán de nueve meses para reunir las 500.000 firmas necesarias para que pueda continuar su recorrido.

"Los ceutíes no vamos a pasar por ahí"

La representante de Foro Ciudadanos aseguró que los vecinos seguirán manifestándose para evitar que la situación de Ceuta quede relegada del debate público. Recordó que los ciudadanos se concentran todos los jueves a las ocho de la tarde en la Plaza de los Reyes y que la organización convoca también otras movilizaciones.

"Desde luego, si nos la echan para atrás por cualquier mínima pega que nos quieran poner, la vamos a rectificar y la vamos a volver a presentar", aseguró. Ante la posibilidad de tener que empezar de nuevo, insistió: "Claro que sí. Totalmente. No nos vamos a cansar".