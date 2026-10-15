Por tierra, mar y urna

Nos hemos acostumbrado a que un político escape de una rueda de prensa diciendo lo que le dé la gana y no pase nada. Si a eso le añadimos que la mayoría de ellos tiene un desarrollo intelectual de primaria, llegamos a Elma Saiz y al drama del "hecho puntual" para referirse a los buques de guerra marroquíes que violaron aguas españolas coincidiendo con la invasión terrestre. Como las cerezas, cada mentira tira de otra.

La escasa portavoz, incapaz de trasladar a la prensa las toscas órdenes de arriba, se aferró a la consigna "puntual" como un perezoso a su ramita. Si la soltara caería torpemente al suelo, ¡con lo que cuesta estar arriba! Hecho puntual, hecho puntual, les repito, hecho puntual. ¿Lo he hecho bien, presidente?

Hay muchos hechos puntuales en la historia. Por ejemplo, el 23-F fue un hecho puntual. Sucedió el 23 de febrero de 1981. Le debería servir también la acepción referida a algo ocasional, no habitual, pero esto del golpismo empieza a tener cierta cadencia en España. Con Pedro Sánchez es ya casi rutina. Y a Marruecos le pasa lo mismo con España: Marcha Verde sobre el Sahara español, ataques a pesqueros, Perejil, el 11-M que nos queda por conocer, pateras con hora de embarque, tráfico (patrocinado) de droga, Pegasus, Ceuta, Melilla y Canarias. He ahí los ejes de la política exterior con España del amable vecino del sur. Puntuales todos ellos, seguro.

No cuela, pero lo intentan. Parece como si algo puntual no fuera grave. Un asesinato en un pueblo tranquilo donde nunca antes hubiera pasado nada, además de un hecho desgraciado, podría calificarse de "puntual" para evitar que cundiera innecesariamente el pánico. Siempre que fuera cierto, claro. Pero en todo caso, nunca dejaría de ser algo grave y preocupante.

Lo de Marruecos es estructural. Quieren quedarse con parte de España, de momento. La ansían toda, claro. Es evidente que con Pedro Sánchez, el sueño expansionista del Gran Marruecos está más cerca y por eso, periódicamente, cada vez con una frecuencia más corta, dan sobradas pruebas de su pretensión. La última ha sido una invasión en toda regla con muchos datos aún por descubrir.

Los hechos constatan, de momento, que Marruecos nos ha invadido por tierra y mar (no tardarán en decirnos que se vieron drones que violaron también nuestro espacio aéreo) y la ministra lo calificó de puntual. Sucedió, sí. Pero fue puntual, no acostumbran a violar nuestro territorio. Qué poco iba a durarles hasta esa pobre excusa.

La versión de Bolaños, la huida de Torres y la enésima mentira

El enterrador de Montesquieu, ministro de los Tres Poderes Félix Bolaños (Justicia, Relaciones con las Cortes y Presidencia), dice que lo de los barcos marroquíes fue peccata minuta, aunque "no habitual", pero que no le tiren de la lengua porque es una cuestión de "seguridad nacional" y, como tal, tiene "carácter reservado". Avanzamos en ese momento hacia la versión del "hecho puntual no habitual reservado". Entre Groucho Marx, Luis Sánchez Polack Tip y Cantinflas no habrían sido capaces de tanto.

El canario Ángel Víctor Torres, dramático "mando único", prefirió ceder el mando al delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, para que dijera, poco más o menos, que esos barcos están siempre por ahí, bahía arriba, bahía abajo, de forma "rutinaria" y nunca nadie ha dicho nada.

Visto el caos, tuvo que intervenir el presidente Sánchez con igual o peor fortuna que sus desastrosos subalternos. ¡Se habían olvidado de limitarse al puñetero "hecho puntual"! Y para remarcarlo debidamente no escatimó recursos:

"De hecho, fíjense que durante estos últimos meses no nos ha sucedido ningún hecho como ese".

Vamos, que eso de que nos invadan por mar no pasa a diario ni mucho menos… El argumento sonó pueril y muy forzado. Porque hasta eso era mentira. No hubo una sino dos violaciones de aguas territoriales españolas. Lo publica Ricardo González Mangas en Libertad Digital ofreciendo hasta el indicativo de la fragata, la Sultan Moulay Ismail (F-614). Sucedió el 7 de septiembre. La fragata se colocó "a distancia de su cañón principal de la costa de Ceuta". O sea, que nos tuvo a tiro.

En desnudo resumen: el presidente del Gobierno sabía el 30 de julio que las 100.000 personas que entraron por la frontera de Ceuta en una invasión terrestre que superaba en número a la población invadida tuvieron cobertura, vigilancia o coordinación desde el mar con buques de la Armada marroquí que violaron aguas territoriales españolas. Lo sabía y se fue de vacaciones. Lo sabía y se calló. Lo sabía y no se lo comunicó de inmediato al Rey, que ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas, hasta días después. De ahí la foto con la cúpula militar y la ministra Margarita Robles, a la que Moncloa culpa de la filtración a El País.

Margarita, "la pájara que se acuesta con el uniforme", según le decía entre jajas Pedro Sánchez al fiel Ábalos, hoy en prisión, en una animada conversación por WhatsApp y que ya es oficialmente número dos del sanchismo para las próximas elecciones. Pájara y compañera de Pegasus, no lo olvidemos.

Y ahora sabemos también que la patética excusa del "hecho puntual" escondía otra grave mentira: la segunda violación de aguas españolas del 7 de septiembre.

Cabe temer que nos oculten más "hechos puntuales" que comprometan la seguridad nacional. Cabe sospechar, y estamos obligados a hacerlo, de todo el régimen, tanto el de Sánchez como el de Mohamed VI. De los votos imposibles de tataranietos, de los votos que puedan llegar de Marruecos, de Correos, de Pegasus…

Las cloacas trabajan a destajo y sin freno moral alguno porque el régimen está a punto de derrumbarse y ellos serán los escombros. Lo intentarán por tierra, mar y urna. Nos esperan muchos "hechos puntuales". No cabe un error.