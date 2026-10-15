La AF muestra su apoyo a Beatriz Biedma: "ningún juez debe verse obligado a ejercer su función bajo la presión"

La Asociación de Fiscales ha mostrado su apoyo a la magistrada que instruyó el caso David Sánchez, Beatriz Biedma, tras conocerse las maniobras de la cloaca del Partido Socialista para "eliminarla". La asociación ha señalado que "ningún juez debe verse obligado a ejercer su función bajo la presión".

Beatriz Biedma se encuentra como perjudicada en la causa por la que se investigan las presuntas cloacas del Partido Socialista para obstaculizar procesos judiciales que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil reflejó en un informe los contactos de la cloaca con clanes de la droga de Badajoz para actuar en contra de la magistrada. Una líder del clan declaró ante la unidad que el abogado Sáenz de Tejada le dijo que Biedma era "un puto grano en el culo y que había que eliminarla".

"Los vocales de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal expresamos nuestro apoyo y solidaridad con la magistrada Beatriz Biedma ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de presión e intimidación relacionadas con el ejercicio de su función jurisdiccional", señala el comunicado de la asociación al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"La independencia judicial es una garantía esencial del Estado de Derecho y pertenece al conjunto de los ciudadanos, que tienen derecho a que los asuntos sometidos a los órganos jurisdiccionales sean resueltos sin injerencias, presiones ni condicionamientos ajenos a la ley", añaden desde la AF.

De esta manera, desde la Asociación de Fiscales han señalado que estas actuaciones de presión o intimidación "merecen una respuesta institucional". "La prudencia exigible ante una investigación en curso no puede confundirse con indiferencia ante hechos que, de confirmarse, comprometerían gravemente las condiciones en que debe administrarse justicia", explican.

Por otro lado, tal y como intentaron transmitir los vocales del CGPJ, expresar la "solidaridad" con Biedma no significa que se esté aventurando y sacando conclusiones precipitadas sobre los hechos que todavía se están investigando. "Supone recordar una exigencia elemental: ningún juez debe verse obligado a ejercer su función bajo la presión o la amenaza de quienes pretendan condicionar sus decisiones", precisan.

Persecución en coche a Biedma

Por otro lado, este miércoles también se ha conocido que la magistrada ha declarado en los Juzgados de Badajoz que el abogado vinculado a las cloacas, Sáenz de Tejada, la siguió por la carretera el pasado 8 de octubre tras su declaración en la Audiencia Nacional.

"Ese mismo día por la tarde en el trayecto del Aeropuerto de Talavera la Real a su domicilio en Badajoz, sobre las 19:15 horas y estando circulando en su vehículo particular en compañía de sus dos hijas menores de edad, la mayor de sus hijas le avisa que un coche de color blanco, sin poder aportar la placa de matrícula, que se ha puesto en paralelo a la declarante iba ocupado por el señor Sáenz de Tejada", señala el escrito.

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, la magistrada declaró que se sintió perseguida en meses que coincidían con las actuaciones de la cloaca. Uno de los episodios que relató fue que alguien se hizo pasar por su hermano en el colegio de sus hijos para preguntar por ella. Biedma no tiene hermanos.

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