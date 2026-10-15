La artífice de la Ley de Nietos en el exterior acusa al Supremo de "discriminación ilegal" y carga contra PP y Vox

Violeta Alonso, la principal conseguidora de Pedro Sánchez con la Ley de Nietos en el extranjero, ha vuelto a cargar contra el Tribunal Supremo por mantener la suspensión del derecho al voto a los más de 163.000 extranjeros nacionalizados con la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que retorció la Ley de Memoria Democrática para conceder el pasaporte al mayor número de personas.

En una entrevista en TVE, Violeta Alonso ha criticado los plazos "muy ajustados" que tienen estas personas para conseguir sortear la medida cautelar del Alto Tribunal. Ha señalado que el margen de maniobra es muy pequeño ya que "no se da una notificación individualizada a las personas afectadas, sino que se hace por edicto, y la mayoría de las personas afectadas ni siquiera saben que lo son. Hay gente que ha optado a la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática que no sabe por qué supuesto ha entrado y no sabe si está afectada o no por las medidas cautelares del Supremo".

"El plazo que se da es de cinco días y tenemos que darnos cuenta de que es gente que vive desperdigada entre multitud de países y, en ese plan, pues tiene que conseguir abogado, procurador, formular un escrito de alegaciones y presentar una documentación. Entonces, en ese plazo de cinco días, gente que ni siquiera está probablemente informada de que esté afectada por estas medidas, formalmente parece que se les da una opción de recurrir, pero en la realidad es que no lo tiene. Muy poquita gente va a poder alegar", denuncia Violeta Alonso.

En este sentido, Violeta Alonso ha añadido que de cara a estas elecciones, no es posible identificar a las personas a las que afecta esta resolución del Supremo en el Censo Español de Residentes en el Extranjero, ya que "el CERA no tiene datos sobre la vía de acceso a la nacionalidad". Se habla de hay unas 163.000 personas, pero como ella explica, "no son personas que a día de hoy sean identificables en lo que es el CERA, ni que lo vayan a ser tampoco a tiempo para las elecciones". Para ello, según explica, "habría que hacer una revisión individualizada de los distintos expedientes que hay de nacionalidad para saber quiénes estarían afectados y quiénes no lo estarían, y en ese tiempo no es materialmente posible por parte de las instituciones y los consulados".

Violeta Alonso acusa al Supremo de hacer una "discriminación clarísima por lugar de residencia, que es claramente anticonstitucional" y que "va también contra el Estatuto de Ciudadanía Española en el Exterior, que dice que las personas que viven fuera tienen que tener los mismos derechos que las que viven en España".

Y es que las medidas cautelares del Supremo no afectan a todos aquellos que hayan optado por el supuesto de presunción de exilio para la nacionalidad, sino que afectan, de todos esos, solo a aquellos que viven en el exterior. Es decir, por lugar de residencia, una "situación insólita" para la conseguidora de Sánchez en el exterior. "Una persona de nacionalidad española, en función de dónde viva y habiendo adquirido la nacionalidad por la misma vía, puede votar o no. Y recordemos que es una nacionalidad que ni está suspendida ahora mismo ni está cuestionada: está plenamente vigente", critica.

Sin embargo, Violeta Alonso no menciona que la mayoría de los que han obtenido la nacionalidad con esta polémica norma residen en el extranjero y que son muy pocos los que viven en España. De ahí que el Supremo solo haya establecido la medida cautelar a los que están inscritos en el CERA.

Ataques a PP y Vox

La principal impulsora de la Ley de Nietos en el extranjero también ha aprovechado para cargar de nuevo contra el Partido Popular y Vox diciendo que le parece "preocupante" que la formación de Alberto Núñez Feijóo y la de Santiago Abascal no defiendan "derechos fundamentales" como es el "derecho al voto de toda la ciudadanía". "Las intenciones que tiene cada partido al hacer ese tipo de declaraciones las tendrán que explicar los propios partidos, pero, desde el punto de vista del exterior y de los representantes de la ciudadanía en el exterior, lo que vamos a hacer es defender los derechos de todos los que estamos fuera, sin importar cómo hayan adquirido la nacionalidad", concluye Violeta Alonso.

Violeta Alonso ha sido fundamental para llevar a cabo estas nacionalizaciones, ya que ha remado en todo momento a favor de la Ley de Nietos de Pedro Sánchez para conceder el pasaporte español al mayor número de extranjeros "agilizando expedientes de la Ley de Memoria Democrática" y "reforzando los recursos humanos y materiales en las oficinas consulares", tal y como reconoció el organismo después de reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa el año pasado.