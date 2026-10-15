La juez suspende la entrada en prisión del maquinista del Alvia de Angrois mientras se tramita su petición de indulto

La magistrada María Elena Fernández Currás, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela, ha dictado un auto por el cual acuerda suspender el cumplimiento de la pena de dos años y medio de cárcel impuesta a Francisco José Garzón Amo, el conductor del tren Alvia que descarriló en el barrio de Angrois el 24 de julio de 2013. La entrada a prisión queda paralizada de forma temporal hasta que el Gobierno de España resuelva la solicitud de indulto presentada en su favor.

El dictamen judicial, fechado el 14 de octubre, se fundamenta rigurosamente en el artículo 4.4 del Código Penal, el cual permite a los jueces y tribunales frenar la ejecución de una pena para evitar que la finalidad de una medida de gracia resulte "ilusoria" en caso de que la sentencia se ejecute antes de tiempo.

Fundamentos y apoyos a la medida de gracia

La magistrada Fernández Currás ha argumentado en su escrito que la paralización responde a un análisis de las "circunstancias de todo tipo, concurrentes en relación al condenado, al delito y a la naturaleza y duración de la pena a ejecutar". Previamente, a principios de septiembre de este año, la propia jueza ya se había posicionado de manera favorable a un indulto, recomendando eximirlo totalmente de la prisión o reducir la pena por debajo de los dos años.

Esta postura coincide con el criterio de la Fiscalía, liderada en esta sección por Antonio Roma, que emitió un informe favorable a la concesión de un indulto parcial alegando "razones de justicia y equidad". No obstante, el Ministerio Fiscal descartó apoyar un indulto total debido a la indiscutible gravedad de la tragedia y a la enorme pluralidad de víctimas. Actualmente, Francisco Garzón se encuentra jubilado, sufre problemas de salud y está a cargo del cuidado de su madre impedida.

El contexto de la tragedia y el recorrido judicial

El accidente del Alvia, considerado una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia de España, se saldó con 80 víctimas mortales y más de 140 heridos cuando el convoy impactó a gran velocidad contra un muro de hormigón en la curva de A Grandeira. Tras un largo y complejo proceso judicial, Garzón Amo fue condenado por 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia profesional grave, tras determinarse que sufrió una desatención continuada provocada por una llamada telefónica del servicio técnico de Renfe instantes antes del siniestro.

La resolución del caso dio un vuelco definitivo cuando la Audiencia Provincial de A Coruña retiró la condena penal al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, confirmando al maquinista como el único responsable penal del accidente. Esta decisión judicial ha provocado una profunda desolación en la Plataforma de Víctimas de Alvia Angrois, cuyos portavoces lamentan que, tras trece años de lucha institucional y denuncias sobre graves carencias de seguridad en la señalización de la vía de alta velocidad, se responsabilice únicamente al último eslabón de la cadena de mando.

La decisión final sobre el futuro del maquinista no compete al juzgado de Santiago, sino que deberá ser discutida y resuelta en Consejo de Ministros por el Ejecutivo central, y posteriormente sancionada por el rey.